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'nun oğlu yakalanınca ülke birbirine girmişti! İşte El 'nun mirası:'da şiddet ve !

Geçtiğimiz günlerde polisi baronu Joaquin Guzman'ın oğullarından birini yakalaması ile birlikte Culiacan kentinde adeta savaş çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre patronlarını polisin elinden almak için kartel üyeleri kenti altüst etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Meksika polisi, can kaybını önlemek amacıyla geri adım atarak uyuşturucu baronunun oğlu Ovidio'yu serbest bırakmak zorunda kaldı. İşte gündemden düşmeyen 'nun mirası: Meksika'da şiddet ve uyuşturucu!

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 21.10.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 15:38
El Chapo'nun oğlu yakalanınca ülke birbirine girmişti! İşte El Chapo'nun mirası:Meksika'da şiddet ve uyuşturucu!

'nın en güçlü /suç kartellerinin yuvalandığı Sinaloa bölgesindeki Culiacan şehrinde, ünlü uyuşturucu baronu "" (bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez, devriye gezen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. 18 Ekim'de gerçekleşen bu hadisenin akabinde, Lopez'in serbest bırakılması için harekete geçen uyuşturucu çeteleri şiddetin dozunu artırarak şehri adeta savaş alanına çevirdiler ve 20 civarında güvenlik görevlisinin ölmesine, 30 kişinin ise yaralanmasına sebep oldular. Ayrıca çatışmalar esnasında 30 tutuklu hapishaneden kaçtı. Meksika resmi makamlarınca alınan karar gereği, El 'nun oğlu Lopez "daha fazla ölümün yaşanmaması için" serbest bırakıldı.

El Chapo'nun oğlu yakalanınca ülke birbirine girmişti! İşte El Chapo'nun mirası:Meksika'da şiddet ve uyuşturucu!

Bu noktada tartışılması gereken temel sorunlar, devletin bölgedeki otoritesini zayıflatan sebepler, bölgedeki ve suç gruplarının etki kapasitesi ve bu gruplara karşı alınan önlemlerin boyutlarıdır. Bir diğer tartışılması gereken konu ise ABD'nin bu sorunları, bölgeye müdahale etme aracı olarak görmüş olması ve bölgeye yönelik "güvenlikleştirici" politikalar geliştirmesinde yatmaktadır.

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El Chapo'nun oğlu yakalanınca ülke birbirine girmişti! İşte El Chapo'nun mirası:Meksika'da şiddet ve uyuşturucu!

LATİN AMERİKA, ULUSAŞIRI SUÇ ÖRGÜTLERİ VE SİNALOA BÖLGESİ

1930'larda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Latin Amerika kıtası arasında süren alkol kaçakçılığı, 1960'larla beraber kaçakçılığına evrilmişti. Latin Amerika'da Kolombiyalı Pablo Escobar ile yaygın hale gelen uyuşturucu kaçakçılığı, Meksika'yı önce bir pazar, akabinde ise ana üretici ve dağıtıcı haline getirdi.

El Chapo'nun oğlu yakalanınca ülke birbirine girmişti! İşte El Chapo'nun mirası:Meksika'da şiddet ve uyuşturucu!

1980'lerin çift kutuplu siyasi atmosferinde, Latin baronları ve solcu gerilla grupları arasında koordineli çalışma zemini doğmuştu. Pablo Escobar gibi sadece uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgilenen kimi unsurlar, yerlerini artık şiddet uygulayan gruplara bırakmaya başladılar. 1984 sonrasında böylesi bir atmosferde, gerilla oluşumları ve uyuşturucu kaçakçıları arasında ortaya çıkan ittifakla birlikte, "narkoterör" kavramı ortaya çıktı; sol grupların ve uyuşturucu baronlarının adeta "birbirlerinden öğrenme" aşamasına geçildi.

El Chapo'nun oğlu yakalanınca ülke birbirine girmişti! İşte El Chapo'nun mirası:Meksika'da şiddet ve uyuşturucu!

Bu aşamada baronları sol motivasyonlu gruplardan silahlı çatışma yöntemlerini ve iktidara yönelik baskı mekanizmalarını öğrenirken, sol gruplar da illegal finans kaynaklarını elde etmeye yönelik yöntemleri ve çeşitli organize suç rotalarını keşfettiler.

El Chapo'nun oğlu yakalanınca ülke birbirine girmişti! İşte El Chapo'nun mirası:Meksika'da şiddet ve uyuşturucu!

Meksika'nın özellikle Sinalao bölgesinde bulunan Culiacan şehri, 1980'lerin sonu itibarıyla kokain ticaretinde bir ivme kazanarak ünlendi. Öte yandan, kaçakçılığıyla uğraşan yerel kartellerin ve çetelerin çoğalmasıyla birlikte bölge halkı da zenginleşmeye başladı. Bu duruma paralel olarak, bölgede uyuşturucu üretimi ve ticareti alanında çalışanların sayısı arttı ve işsizlik azaldı. Özellikle üretim safhasında çiftçilik, hasatla görevli mevsimlik işçilik, pilotluk, sürücülük ve kimyagerlik gibi iş kolları öne çıktı. Hatta ve civarında "narko-dolar" kavramı ortaya çıktı. Bölge halkının refah seviyesinin neredeyse tek kaynağının uyuşturucu olduğu ABD Dışişleri Bakanlığı'nca ifade edildi. Fakat yine 1980'lerin sonları boyunca, Latin Amerika bölgesindeki hükümetlerin meşruiyeti halkların gözünde azaldı. Meksika başta olmak üzere, bölge devletlerinin aşırı dış borçlanmaya gitmesiyle, uyuşturucu üretimine yönelik zorlayıcı tedbirler getirildi. Bu durum özellikle Meksika'nın kırsal kesimlerinde yüksek bir işsizliğe neden oldu ve bölgedeki siyasi sebeplerin de etkisiyle Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi devletlerde, rejimlerin darbe yoluyla değişmesine sebep oldu.

El Chapo'nun oğlu yakalanınca ülke birbirine girmişti! İşte El Chapo'nun mirası:Meksika'da şiddet ve uyuşturucu!

1990'larla beraber, başta Arellano-Felix Organization (Tijuana Cartel), Los Zetas, Amado Carrillo Fuentes, Gulf, La Familia Michoacana ve Beltran-Leyva olmak üzere, Sinaloa karteliyle beraber, ABD ile arasında 7 önemli ulusaşırı suç örgütü ortaya çıktı ve bunlar rotasını yönetmeye başladılar. Kendi aralarında çekişmeyi sürdüren gruplar suikast, bombalama gibi saldırılarda birbirlerini hedef aldılar.

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