Elon Musk'ın acıklı hali: "Hakikat" nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacak | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "ABD, çarşamba günü tarihin en büyük skandallarından birine sahne oldu." ifadelerine yer verdi. ALtınok, "Şu ana kadar 40 bin sivilin öldürüldüğü Gazze'deki soykırımın birinci faili Netanyahu "onur konuğu" olarak Kongre kürsüsüne çıkartıldı. Yabancı bir devletin kibirli başbakanı, ABD halkının kongresinde kendisini desteklemeyen Amerikalılara "aptallar" diye seslenirken ABD senatörleri kendisini alkışa boğdu." dedi.