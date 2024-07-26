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Haberler Galeri Elon Musk'ın acıklı hali: "Hakikat" nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacak | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 26.07.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 07:31

Elon Musk'ın acıklı hali: "Hakikat" nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacak | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında, "ABD, çarşamba günü tarihin en büyük skandallarından birine sahne oldu." diyerek Katil Netanyahu2nun ABD kongresindeki konuşmasını ele aldı. Altınok, Elon Musk'a da bir parantez açarak, "Başarısını sıradan bir milyarder, girişimci olmadığına yönelik çizdiği imaja borçlu olan Musk, safları netleştiren tarihin son büyük trajedisinde zorbayı ayakta alkışlarken kayıtlara geçti." dedi.

Elon Musk’ın acıklı hali: Hakikat nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacak | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "ABD, çarşamba günü tarihin en büyük skandallarından birine sahne oldu." ifadelerine yer verdi. ALtınok, "Şu ana kadar 40 bin sivilin öldürüldüğü Gazze'deki soykırımın birinci faili Netanyahu "onur konuğu" olarak Kongre kürsüsüne çıkartıldı. Yabancı bir devletin kibirli başbakanı, ABD halkının kongresinde kendisini desteklemeyen Amerikalılara "aptallar" diye seslenirken ABD senatörleri kendisini alkışa boğdu." dedi.

Elon Musk’ın acıklı hali: Hakikat nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacak | Melih Altınok yazdı

İşte Melih Altınok'un 'Elon Musk üzdü' başlıklı yazısı

Saymışlar, Netanyahu'nun 45 dakikalık konuşması 58'i ayakta olmak üzere 79 kez alkışlarla bölünmüş. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kendi meclisinde yaptığı konuşmalarda bu kadar reaksiyon almıyor.

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Elon Musk’ın acıklı hali: Hakikat nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacak | Melih Altınok yazdı

Elbette "kimin kimi yönettiğini" açıkça gösteren bu manzara karşısında şaşırmıyoruz. Soykırımcıyı alkışlarken bile gülümsemeyi başaran bu kuklaların nasıl bir mekanizmadan geçip Kongre'ye girdiklerini, iplerini hangi lobilerin tuttuğunu da biliyoruz. Otur deyince oturmak, kalk deyince kalkmak görevleri.

Elon Musk’ın acıklı hali: Hakikat nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacak | Melih Altınok yazdı

Ama bence en acıklısı, soykırımcının soykırıma uğrayan kurbanları lanetlediği, hakikatin oybirliğiyle katledildiği o törende ne aradığını merak ettiğimiz Elon Musk'ın hâliydi.

Elon Musk’ın acıklı hali: Hakikat nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacak | Melih Altınok yazdı

Başarısını sıradan bir milyarder, girişimci olmadığına yönelik çizdiği imaja borçlu olan Musk, safları netleştiren tarihin son büyük trajedisinde zorbayı ayakta alkışlarken kayıtlara geçti. Tıpkı Gazze'deki soykırım gibi insanlık için bir onur sınavı olduğunu düşündüğüm pandemide gösterdiği cesur tavrı çöpe attı.

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