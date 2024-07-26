Giriş Tarihi: 26.07.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
07:31
Elon Musk'ın acıklı hali: "Hakikat" nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacak | Melih Altınok yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında, "ABD, çarşamba günü tarihin en büyük skandallarından birine sahne oldu." diyerek Katil Netanyahu2nun ABD kongresindeki konuşmasını ele aldı. Altınok, Elon Musk'a da bir parantez açarak, "Başarısını sıradan bir milyarder, girişimci olmadığına yönelik çizdiği imaja borçlu olan Musk, safları netleştiren tarihin son büyük trajedisinde zorbayı ayakta alkışlarken kayıtlara geçti." dedi.