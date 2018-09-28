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’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 28.09.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 17:06
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’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Berlin’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti

müze adasında bulunan ve antik çağlar koleksiyonu, yakın doğu antik eserleri ve İslam sanatı koleksiyonlarından oluşan müzede Türkiye'den çok sayıda arkeolojik eser bulunuyor.

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’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Berlin’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti

Bir kısmı restorasyon nedeniyle kapalı olan müze ziyareti sırasında , müze müdürü ve küratörlerinden bilgi aldı ve eserleri ilgi ile inceledi.

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’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Berlin’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Bergama Müzesi'nde, Türkiye'den götürülen Zeus Tapınağı da yer alıyor.

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’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Berlin’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti

Müze ziyareti sırasında Suriyeli bir misafir sanatçı ile de tanışan , iç savaş ve mültecilik ile özdeşleşen Suriye'nin zenginliklerini ortaya koyan eseri hakkında da bilgi aldı.

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’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Berlin’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
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’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Berlin’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
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’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Berlin’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
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