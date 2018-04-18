En iyi havalimanına sahip ülkeler

Dünya Ekonomik Forum dünyanın en iyi uçuş noktalarını belirledi. Değerlendirme havalimanlarının bağlantı şartları, kullanan havayolu şirketi sayısı, yolcu kapasitesi ve terminal imkânlarına göre değerlendirildi. Türkiye 14 sıra yükselerek kendine ilk 20'de yer buldu.