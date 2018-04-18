Türkiye'nin en iyi haber sitesi

En iyi havalimanına sahip ülkeler

Dünya Ekonomik Forumu dünyanın en iyi uçuş noktalarını belirledi. İşte o listede üst sıralardaki yerini korudu.

Giriş Tarihi: 18.04.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 12:55
  • 1
  • 91
En iyi havalimanına sahip ülkeler
En iyi havalimanına sahip ülkeler

Dünya Ekonomik Forum dünyanın en iyi uçuş noktalarını belirledi. Değerlendirme havalimanlarının bağlantı şartları, kullanan havayolu şirketi sayısı, yolcu kapasitesi ve terminal imkânlarına göre değerlendirildi. 14 sıra yükselerek kendine ilk 20'de yer buldu.

  • 2
  • 91
En iyi havalimanına sahip ülkeler
En iyi havalimanına sahip ülkeler

Dünya Ekonomik Forum dünyanın en iyi uçuş noktalarını belirledi. Değerlendirme havalimanlarının bağlantı şartları, kullanan havayolu şirketi sayısı, yolcu kapasitesi ve terminal imkânlarına göre değerlendirildi. 14 sıra yükselerek kendine ilk 20'de yer buldu.

90 - GÜRCİSTAN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 91
En iyi havalimanına sahip ülkeler
En iyi havalimanına sahip ülkeler

89 - İRAN

  • 4
  • 91
En iyi havalimanına sahip ülkeler
En iyi havalimanına sahip ülkeler

88 - ERMENİSTAN

  • 5
  • 91
En iyi havalimanına sahip ülkeler
En iyi havalimanına sahip ülkeler

87 - BOTSVANA

  • 6
  • 91
En iyi havalimanına sahip ülkeler
En iyi havalimanına sahip ülkeler

86 - BOLİVYA

  • 7
  • 91
En iyi havalimanına sahip ülkeler
En iyi havalimanına sahip ülkeler

85 - TUNUS

BİZE ULAŞIN