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'da deprem!

Giriş Tarihi: 08.08.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 10:54
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'da deprem!
Endonezya'da deprem!

'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiği bildirildi.

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'da deprem!
Endonezya'da deprem!

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, basın toplantısında, depremde ölenlerin sayısının 131'e yükseldiğini belirtti.

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'da deprem!
Endonezya'da deprem!

Depremde bin 477 kişinin de yaralandığını ifade eden Nugroho, bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

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'da deprem!
Endonezya'da deprem!

Nugroho, ayrıca evlerin yanı sıra okul ve cami gibi kamu binaları dahil 43 bine yakın yapının depremde zarar gördüğünü kaydetti.

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'da deprem!
Endonezya'da deprem!

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer, özellikle gıda ve içme suyu temini noktasında depremzedeler için bağış çağrısı yapıyor.

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'da deprem!
Endonezya'da deprem!

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

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'da deprem!
Endonezya'da deprem!

'daki 7 büyüklüğündeki deprem esnasında imam ve cemaat namaza böyle devam etti!

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