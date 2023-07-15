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Haberler Galeri "Erdoğan bitti demeden bitmez!" Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...
Giriş Tarihi: 15.07.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 15:54

"Erdoğan bitti demeden bitmez!" Dünya Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki başarılarını konuşuyor...

NATO Liderler Zirvesi sona erdi ancak yankıları hala devam ediyor. ABD medyası Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde elde ettiği başarıları konuşuyor. The Hill, 'Erdoğan bitti demeden bitmez' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan bitti demeden bitmez! Dünya Başkan Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ndeki başarılarını konuşuyor...

Başkan Erdoğan'ın NATO liderler Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar dünyanın gündeminden düşmüyor. Uluslararası basın Erdoğan için 'Hiçbir şey onsuz olmuyor' ifadelerini kullanırken Amerikan The Hill, Erdoğan bitti demeden bitmez' dedi.

Erdoğan bitti demeden bitmez! Dünya Başkan Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ndeki başarılarını konuşuyor...

Ukrayna Devlet Bakanı Volodimir Zelenskiy'nin NATO Liderler Zirvesi'nde istediğini alamadığını yazan gazete, 'Aksi görünse de İsveç de öyle' dedi.

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Erdoğan bitti demeden bitmez! Dünya Başkan Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ndeki başarılarını konuşuyor...

Türkiye'nin İsveç'in ittifaka üyeliğinin önünü açtığını yazan gazetede, yine de İsveç'in NATO'ya katılımının parlamento onayı olmadan garanti edilmesinin uzak ihtimal olduğu belirtildi.

Erdoğan bitti demeden bitmez! Dünya Başkan Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ndeki başarılarını konuşuyor...

Parlamentonun yaz tatiline girdiği ve dolayısıyla İsveç'in NATO üyeliğinin oylanmasının Ekim'e kaldığı hatırlatılan haberde, Erdoğan'ın çok sayıda taviz aldığı yazıldı.

Erdoğan bitti demeden bitmez! Dünya Başkan Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ndeki başarılarını konuşuyor...

Erdoğan'ın AB talebi ile ilgili somut bir adım görmemesi halinde İsveç'e üyelik taahhüdünden pekala geri dönebileceği yazılan haberde, F-16 konusu için de benzer durumun geçerli olabileceği belirtildi.

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