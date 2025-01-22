Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin sırları ifşa oldu: Kaddafi’nin oğlu kirli iş birliğini itiraf etti

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" suçlamasıyla açılan davası sürüyor.