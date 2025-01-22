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Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:05

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin sırları ifşa oldu: Kaddafi’nin oğlu kirli iş birliğini itiraf etti

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den seçim kampanyası için rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanıyor. Her türlü suçlamayı reddeden Sarkozy'nin mahkemesi 6 Ocak'ta başladı. Dava hala sürerken, Kaddafi'nin oğlundan şoke eden itiraflar geldi. Seyfulislam, o dönem yaşanan yolsuzlukları açık açık anlattı.

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin sırları ifşa oldu: Kaddafi’nin oğlu kirli iş birliğini itiraf etti

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" suçlamasıyla açılan davası sürüyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin sırları ifşa oldu: Kaddafi’nin oğlu kirli iş birliğini itiraf etti

50 MİLYON AVRO ALDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Sarkozy'nin 2006 sonu ile 2007 başında seçim kampanyası ile Libya yönetiminden 50 milyon avro aldığı iddia ediliyor.

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin sırları ifşa oldu: Kaddafi’nin oğlu kirli iş birliğini itiraf etti

GÖZALTINA ALINMIŞTI

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin sırları ifşa oldu: Kaddafi’nin oğlu kirli iş birliğini itiraf etti

SARKOZY'NİN DAVASI BAŞLADI

Sarkozy 6 Ocak'ta, bu iddialar nedeniyle açılan dava sonucu yeniden hakim karşısına çıktı. Sarkozy'nin 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sarkozy, 2007 yılında Libya'nın lideri Muammer Kaddafi ile cumhurbaşkanlığına seçilmesini destekleyecek bir yolsuzluk anlaşması yaptığı suçlamasıyla yargılanıyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin sırları ifşa oldu: Kaddafi’nin oğlu kirli iş birliğini itiraf etti

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Savcılar, Sarkozy'yi rüşvet, kamu fonlarını zimmete geçirme, yasa dışı kampanya finansmanı sağlama ve suç örgütü kurmakla suçluyor. Sarkozy'nin söz konusu suçlardan suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası ve 375 bin euro para cezasına çarptırılarak, 5 yıl boyunca siyasi haklardan mahrum edilmesi ihtimali bulunuyor.

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