Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:05
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin sırları ifşa oldu: Kaddafi’nin oğlu kirli iş birliğini itiraf etti
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den seçim kampanyası için rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanıyor. Her türlü suçlamayı reddeden Sarkozy'nin mahkemesi 6 Ocak'ta başladı. Dava hala sürerken, Kaddafi'nin oğlundan şoke eden itiraflar geldi. Seyfulislam, o dönem yaşanan yolsuzlukları açık açık anlattı.