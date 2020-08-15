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Evinde tank yaptı! Görenler ne diyeceğini bilemedi!

Eski araçların yenilenmesi projeleri oldukça ilgi görüyor. Hurda diye tabir ettiğimiz bir araç, usta kişilerin ellerinde yepyeni bir hale geliyor. Bazı kişiler ise aracı yenilemeyi geçip, başka bir modele çevirebiliyor. Bu tarz çalışmalar oldukça dikkat çekici. Ama bu sefer bildiklerinizi unutun. Genç bir mühendis ezberleri bozdu ve çevreden topladığı hurda parçalarla kendi tankını yapmayı başardı. Tankı gören arkadaşları ise şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi.