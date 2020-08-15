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Evinde yaptı! Görenler ne diyeceğini bilemedi!

Eski araçların yenilenmesi projeleri oldukça ilgi görüyor. Hurda diye tabir ettiğimiz bir araç, usta kişilerin ellerinde yepyeni bir hale geliyor. Bazı kişiler ise aracı yenilemeyi geçip, başka bir modele çevirebiliyor. Bu tarz çalışmalar oldukça dikkat çekici. Ama bu sefer bildiklerinizi unutun. Genç bir mühendis ezberleri bozdu ve çevreden topladığı hurda parçalarla kendi tankını yapmayı başardı. Tankı gören arkadaşları ise şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 15:49
Evinde tank yaptı! Görenler ne diyeceğini bilemedi!

T-60 model tanktan esinlenen genç mühendis, kendi imkanlarıyla kendi tankını yaptı. Bunun için uzun zaman boyunca gerekli parçaları toplayan mühendis sonunda çılgın projesine başladı.

Evinde tank yaptı! Görenler ne diyeceğini bilemedi!

Aylar süren çalışması sonucunda ise yapmayı başardı.

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Evinde tank yaptı! Görenler ne diyeceğini bilemedi!

Mühendisin yaptıkları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Evinde tank yaptı! Görenler ne diyeceğini bilemedi!

İşte adım adım tankın yapılışı...

Evinde tank yaptı! Görenler ne diyeceğini bilemedi!
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Evinde tank yaptı! Görenler ne diyeceğini bilemedi!
Evinde tank yaptı! Görenler ne diyeceğini bilemedi!
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