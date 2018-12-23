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'ta iki turistin cesedinin bulunması edildi

'ta Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin cesedinin bulunması, Marakeş'teki Konsolosluğu önünde edildi

Giriş Tarihi: 23.12.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 15:32
Fas'ta iki turistin cesedinin bulunması protesto edildi

'ta Norveç ve Danimarkalı iki kadın turistin cesedinin bulunması, Marakeş'teki Konsolosluğu önünde edildi. Marakeş'teki konsolosluk önünde toplanan kalabalık, boyun kısımlarında şiddet belirtileri bulunan iki kadın turistin cesedinin bulunmasına tepki gösterdi.

Fas'ta iki turistin cesedinin bulunması protesto edildi

Olayı kınayan göstericiler, konsolosluk binası önünde mumlar yaktı.

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Fas'ta iki turistin cesedinin bulunması protesto edildi

İçişleri Bakanlığından pazartesi yapılan yazılı açıklamada, "Boyun kısımlarında şiddet belirtileri bulunan iki kadın turistin cesedi Toubkal Dağı yakınlarında bulundu." denilmişti.

Fas'ta iki turistin cesedinin bulunması protesto edildi

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığı ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydedilmişti.

Fas'ta iki turistin cesedinin bulunması protesto edildi

Başbakanı Sadeddin el-Osmani de bu tip saldırıların, Fas ve halkının sırtına indirilen bir hançer olduğuna işaret ederek, Fas'ın kültür ve değerleriyle bağdaşmayan bu eylemin halkın tüm kesimlerince kınandığını kaydetmişti.

Fas'ta iki turistin cesedinin bulunması protesto edildi

Yerli ve yabancı turistlerin dağ yürüyüşü ve tırmanışı için tercih ettiği Toubkal Dağı bölgesi, ülkede dağ turizmi için önemli alanlardan biri olarak biliniyor.

Fas'ta iki turistin cesedinin bulunması protesto edildi
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