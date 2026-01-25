Haberler
Federal ajanlar göstericiyi kurşun yağmuruna tuttu: ABD’de iç savaşın ayak sesleri mi?
Federal ajanların silah sesleri Minneapolis sokaklarında yankılanırken, ABD bir kez daha ölüm, öfke ve isyan görüntülerine sahne oldu. Bir kişinin kurşun yağmuruna tutulduğu müdahale, sadece bir operasyon değil, ülke genelinde büyüyen bir krizin fitilini ateşledi. Valiler, belediye başkanları ve siyasetçiler karşı karşıya gelirken, sokaklar federal güçlere karşı ayakta.