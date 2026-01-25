Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Federal ajanlar göstericiyi kurşun yağmuruna tuttu: ABD’de iç savaşın ayak sesleri mi?
Giriş Tarihi: 25.01.2026 10:38

Federal ajanlar göstericiyi kurşun yağmuruna tuttu: ABD’de iç savaşın ayak sesleri mi?

Federal ajanların silah sesleri Minneapolis sokaklarında yankılanırken, ABD bir kez daha ölüm, öfke ve isyan görüntülerine sahne oldu. Bir kişinin kurşun yağmuruna tutulduğu müdahale, sadece bir operasyon değil, ülke genelinde büyüyen bir krizin fitilini ateşledi. Valiler, belediye başkanları ve siyasetçiler karşı karşıya gelirken, sokaklar federal güçlere karşı ayakta.

Federal ajanlar göstericiyi kurşun yağmuruna tuttu: ABD’de iç savaşın ayak sesleri mi?

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları halka yönelik sert müdahalelerini sürdürürken bir kişiyi daha vurarak öldürdü.

Federal ajanlar göstericiyi kurşun yağmuruna tuttu: ABD’de iç savaşın ayak sesleri mi?

"SİLAHLA JEDERAL AJANLARA YAKLAŞTI"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üstünde bir tabanca ve iki şarjör bulunan bir kişinin ICE ajanlarına yaklaştığı ve ajanların müdahale sırasında bu kişiye meşru müdafaa kapsamında ateş açtığı belirtildi. Bakanlık ayrıca olayda kullanılan silahın fotoğrafını paylaştı.

ICE MEMURLARI O KİŞİYE MERMİ YAĞDIRDI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü.

Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu 9-10 el sıkılan silah sesi izledi.

"YİNE BİRİNİ ÖLDÜRDÜLER"

Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, "Kahretsin, yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, göğsünden vurulan kişinin, kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıkladı.

AFGE'nin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, "Bir sendika üyemiz bugün hayatını kaybetti ve bu başlı başına yıkıcı. Kendi üyelerimizden birinin başına gelen bu trajedi bizi derinden sarstı." ifadeleri kullanıldı.

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİYDİ

Minneapolis VA Sağlık Sistemi'ne bağlı profesyonel çalışanları temsil eden AFGE'nin açıklamasında Pretti'nin, yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Amerikan Hemşireler Birliği de Pretti'nin ölümünden "derinden rahatsız" olduklarını belirten bir açıklama yayınladı.

POLİSTEN HALKA ÇAĞRI: ŞEHRİ TAHRİP ETMEYİN

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşında bir Minneapolis sakini olduğunu ve ABD vatandaşı olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

O'Hara, adı açıklanmayan kişinin suç kaydı olmadığını ve yasal silah sahibi olduğunu belirtirken, olay yerinde "gergin bir ortam" olduğunun altını çizerek halktan bölgeden uzak durmasını istedi. Polis Şefi, "Lütfen şehrimizi tahrip etmeyin" ifadelerini kullandı.

"PROTESTOCULAR GÖREVLİLERE SALDIRDI

Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) Komutanı Gregory Bovino, olaylar ardından yaklaşık 200 protestocunun bölgeye gelerek güvenlik güçlerinin çalışmalarını engellemeye çalıştığını ve görevlilere saldırdığını söyledi.

Bovino, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtirken, ICE ajanlarının vurdukları kişinin silah taşıdığını ne zaman fark ettiklerine veya kişinin vurulmadan önce ajanlara silah doğrultup doğrultmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Bovino, "Bu iş profesyonellerin elinde. Gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

EYALETTEKİ YEREL YÖNETİM ÖFKELİ

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise Trump yönetimine eyalette yürütülen göçmenlik denetimlerinin sonlandırılmasına yönelik çağrıda bulundu. Frey düzenlenen basın toplantısında ICE müdahalelerini işaret ederek, "Bu faaliyetlerin sonlanması için daha kaç sakinimizin, kaç ABD'linin daha ölmesi veya yaralanması gerekiyor?" dedi.

Minnesota Valisi Tim Walz, Colorado Senatörü John Hickenlooper ve Arizona Senatörü Ruben Gallego da ICE ajanları tarafından gerçekleştirilen eylemi kınayarak, ajanların eyaleti terk etmesi çağrısında bulundu.

"MİNNESOTA'NIN SABRI TÜKENDİ"

Walz, olayla ilgili, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Walz, "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı." ifadelerini kullandı.

Trump'tan ICE polislerinin operasyonlarına son vermesini isteyen Walz, "Binlerce şiddet yanlısı, eğitimsiz memuru Minnesota'dan çekmeli. Hemen şimdi." ifadelerine yer verdi.

TRUMP FEDERAL AJANLARI SAVUNDU

Trump, TruthSocial adlı sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Minneapolis'te bugün ICE ekipleri tarafından vurularak öldürülen kişiye ait olduğu iddia edilen silahın fotoğrafını paylaşan Trump, şunları kaydetti:

"Bu, (iki ilave dolu şarjörle) silahlı kişinin silahı, dolu ve ateş etmeye hazır. Bu ne anlama geliyor? Yerel polis nerede? Neden ICE memurlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin çoğunun görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE'nin kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor."

ABD BAŞKANI DEMOKRATLARI SUÇLADI

Temsilciler Meclisinin Minnesota Demokrat üyesi İlhan Omar'ın hesabında 34 milyon dolar olduğunu ve eyalette milyarlarca dolar para çalındığını savunan Trump, "Buradayız çünkü milyarlarca doların kayıp olduğu büyük bir para dolandırıcılığı ve Demokratların açık sınır politikasıyla eyalete sızmasına izin verilen yasa dışı suçlular var." ifadesini kullandı.

Trump, halihazırda şahit olunan şeylerin çoğunun "bu hırsızlık ve sahtekarlığın örtülmesiyle" ilgili olduğunu ileri sürdü.

"HALK İSYANA TEŞVİK EDİLİYOR"

Trump, Minnesota yetkililerini suçlayarak, "Belediye Başkanı ve Vali, kibirli, tehlikeli ve küstah söylemleriyle halkı isyana teşvik ediyorlar. Bunun yerine, bu ikiyüzlü siyasiler, Minnesota halkından ve ABD'den çalınan milyarlarca doları aramalılar. Bırakın ICE vatanseverlerimiz işlerini yapsınlar. Çoğu şiddet yanlısı 12 bin yasadışı göçmen suçlu tutuklandı ve Minnesota'dan çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

SOĞUK HAVADA SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Pretti'nin ölümü ABD'de gerilimin artmasına neden oldu. Demokratlar, ICE memurlarının Minnesota'yı terk etmesini talep ederken, yüzlerce protestocu buz gibi havada sokaklara döküldü.

PROTESTOLAR ABD GENELİNE YAYILDI

Ülke genelinde New York, Washington ve Los Angeles dahil olmak üzere birçok şehirde gösteriler patlak verdi.

SOKAKLAR KARIŞTI

Olaydan sonra öfkeli bir kalabalık toplandı ve federal görevlilere küfürler savurarak onları "korkaklar" diye nitelendirdi ve evlerine gitmelerini söyledi.

Bir görevli uzaklaşırken alaycı bir şekilde "Vay canına!" diye karşılık verdi. Başka yerlerdeki görevliler, bağıran bir protestocuyu arabaya itti.

Protestocular, sokakları kapatmak için ara sokaklardan çöp konteynerlerini sürükledi ve insanlar "ICE hemen dışarı" ve "ICE'ı gözlemlemek suç değildir" diye slogan attı.

Karanlık çöktüğünde, yüzlerce insan, olay yerinde giderek büyüyen anıtın etrafında sessizce yas tuttu. Bazıları "Alex Pretti için adalet" yazılı pankartlar taşıyordu. Diğerleri ise Pretti ve Good'un isimlerini haykırıyordu. Yakındaki bir donut dükkanı ve bir giyim mağazası açık kalarak protestoculara sıcak bir yerin yanı sıra su, kahve ve atıştırmalıklar sunuyordu.