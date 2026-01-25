Federal ajanlar göstericiyi kurşun yağmuruna tuttu: ABD’de iç savaşın ayak sesleri mi?

ABD BAŞKANI DEMOKRATLARI SUÇLADI

Temsilciler Meclisinin Minnesota Demokrat üyesi İlhan Omar'ın hesabında 34 milyon dolar olduğunu ve eyalette milyarlarca dolar para çalındığını savunan Trump, "Buradayız çünkü milyarlarca doların kayıp olduğu büyük bir para dolandırıcılığı ve Demokratların açık sınır politikasıyla eyalete sızmasına izin verilen yasa dışı suçlular var." ifadesini kullandı.

Trump, halihazırda şahit olunan şeylerin çoğunun "bu hırsızlık ve sahtekarlığın örtülmesiyle" ilgili olduğunu ileri sürdü.