Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:53

Filistin halkının kanı Batı medyasının elinde! BBC yine İsrail’i korudu: Bombalanan Cibaliye için skandal ifadeler!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail'in Gazze soykırımı 27 gündür devam ediyor. Katlettiği Filistinli sivillerin sayısı 9 bine yaklaşan İsrail bebek, çocuk demeden tüm sivilleri hedef alıyor. Tamamen yerleşim yerlerini bombalamaya odaklanan İsrail, en büyük desteğini Batı medyasından alıyor. İsrail'i savunmak için kirli bir algı operasyonu yürüten Batı medyası, katliamı örtbas etmek için büyük çaba sarfediyor. Daha önce de kullandığı haber dile nedeniyle infial yaratan BBC, İsrail'in bombaladığı Cibaliye kampı için de skandal ifadeler kullandı.