Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:47

Fransa’da ikinci Macron dönemi! Top atışı eşliğinde…

Fransa'da geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimlerin ardından ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevi için seçilen Emmanuel Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi.