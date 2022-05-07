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Haberler Galeri Fransa’da ikinci Macron dönemi! Top atışı eşliğinde…
Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:47

Fransa’da ikinci Macron dönemi! Top atışı eşliğinde…

Fransa'da geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimlerin ardından ikinci kez cumhurbaşkanlığı görevi için seçilen Emmanuel Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi.

AA
Fransa’da ikinci Macron dönemi! Top atışı eşliğinde…

Fransa'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un yeni dönem görevi için Elysee Sarayı'nda tören düzenlendi.

Fransa’da ikinci Macron dönemi! Top atışı eşliğinde…

Törene, Macron'un ailesi ve yakın çevresinin yanı sıra, eski Fransa Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve Francois Hollande'ın da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi dahil yaklaşık 500 kişi katıldı.

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Fransa’da ikinci Macron dönemi! Top atışı eşliğinde…

Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius, ülkeyi gelecek 5 yıl boyunca yöneteceği görevi Macron'a tevdi etti.

Fransa’da ikinci Macron dönemi! Top atışı eşliğinde…

Fabius, Macron'a yeni döneminin resmi olarak 14 Mayıs Cumartesi başlayacağını ifade etti.

Fransa’da ikinci Macron dönemi! Top atışı eşliğinde…

İlk cumhurbaşkanlığı görev süresinde yaşanan farklı krizlere atıfta bulunan Fabius, yeni döneminde Macron'a başarılar dileyerek onu tebrik etti.

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