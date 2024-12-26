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Haberler Galeri Fransız basınından Türk savunma sanayisine övgü! Tüm gözler milli üretime çevrildi: Türkiye’nin jeopolitik nüfuzu genişliyor
Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:16

Fransız basınından Türk savunma sanayisine övgü! Tüm gözler milli üretime çevrildi: Türkiye’nin jeopolitik nüfuzu genişliyor

Türkiye'nin yerli ve milli üretim savunma sanayisi Avrupa'nın dikkatinden kaçmıyor. Fransa merkezli Secret Defense, Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilen Gökçe ve Gözde Yeni Nesil Güdüm Kitlerinden hayranlıkla söz etti. Yeni nesil silah sistemleriyle Ankara'nın jeopolitik nüfuzunun daha da güçleneceği bildirildi.

AA
Fransız basınından Türk savunma sanayisine övgü! Tüm gözler milli üretime çevrildi: Türkiye’nin jeopolitik nüfuzu genişliyor

Fransız haber sitesi Secret Defense'ta yayınlanan makalede, Türk Hava Kuvvetlerinin ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) "gelecekteki ihtiyaçlarına uygun" olarak tasarlanan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği Gökçe ve Gözde Yeni Nesil Güdüm Kitlerinden övgüyle bahsedildi.

Fransız basınından Türk savunma sanayisine övgü! Tüm gözler milli üretime çevrildi: Türkiye’nin jeopolitik nüfuzu genişliyor

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ"

Bu kitlerin yerli imkanlar kullanılarak tasarlandığına işaret edilen makalede, Gökçe'nin operasyonel ihtiyaçlara bağlı yöntemleri entegre etme ve hareketli hedeflere angajman konusunda "benzeri görülmemiş" bir esneklik sergilediği kaydedildi.

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Fransız basınından Türk savunma sanayisine övgü! Tüm gözler milli üretime çevrildi: Türkiye’nin jeopolitik nüfuzu genişliyor

HAYRANLIKLA BAHSEDİLDİ

Makalede, Gözde'nin ise gelecek yıl Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi için projede önemli ilerlemeler sağlandığı ve yerli Aksungur ve Akıncı SİHA'larına entegre edilmesi halinde bu araçların operasyonel verimliliğini ve hareket menzilini önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.

Fransız basınından Türk savunma sanayisine övgü! Tüm gözler milli üretime çevrildi: Türkiye’nin jeopolitik nüfuzu genişliyor

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Bunun yanı sıra Türkiye'nin 35'ten fazla ülkeye dron ihracatı yaptığı ve bu pazarda "önemli bir oyuncu" haline geldiği belirtilen makalede, Baykar firmasının ürettiği Bayraktar TB2'nin küresel SİHA pazarında "öncü" hale geldiği ifade edildi.

Fransız basınından Türk savunma sanayisine övgü! Tüm gözler milli üretime çevrildi: Türkiye’nin jeopolitik nüfuzu genişliyor

SİLAH İHRACATIMIZ GÜNDEMDE

Makalede, Türkiye'nin Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya birçok ülkeye dron ihracatı yaptığının ve Türkiye'nin ürettiği bu araçların etkinliğinin kanıtlanmış olduğunun altı çizildi.

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