Fransız basınından Türk savunma sanayisine övgü! Tüm gözler milli üretime çevrildi: Türkiye’nin jeopolitik nüfuzu genişliyor

HAYRANLIKLA BAHSEDİLDİ

Makalede, Gözde'nin ise gelecek yıl Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi için projede önemli ilerlemeler sağlandığı ve yerli Aksungur ve Akıncı SİHA'larına entegre edilmesi halinde bu araçların operasyonel verimliliğini ve hareket menzilini önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.