Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
13:16
Fransız basınından Türk savunma sanayisine övgü! Tüm gözler milli üretime çevrildi: Türkiye’nin jeopolitik nüfuzu genişliyor
Türkiye'nin yerli ve milli üretim savunma sanayisi Avrupa'nın dikkatinden kaçmıyor. Fransa merkezli Secret Defense, Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilen Gökçe ve Gözde Yeni Nesil Güdüm Kitlerinden hayranlıkla söz etti. Yeni nesil silah sistemleriyle Ankara'nın jeopolitik nüfuzunun daha da güçleneceği bildirildi.