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Haberler Galeri Gazze adeta bir açık hava hapishanesi! Batı medyasının kirli planı: Yalan haberlerle manipülasyon
Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:18

Gazze adeta bir açık hava hapishanesi! Batı medyasının kirli planı: Yalan haberlerle manipülasyon

İngiliz gazeteci Harry Fear, Batı medyasının kirli planını gözler önüne serdi. Fear, "BBC gibi kötü şöhretli kuruluşlar, İsrail-Filistin çatışmasında tarafsızlık ilkesine rağmen olağanüstü dil ifadeleri sergiledi. Bu, sözde tarafsız habercilikte açık bir 'delilik' örneği. Gazze'de çocuklar yıllardır katlediliyor, İsrail'in hava bombardımanlarında 'kafaları kesiliyor' ancak bu Batı medyasında çok az ya da hiç yer almıyor. Bunun yerine, Hamas'ın ilk katliamlarına ve İsrail'in intikam misyonunun Filistinli sivillere bedel ödetmesine odaklanılıyor" dedi.

AA
Gazze adeta bir açık hava hapishanesi! Batı medyasının kirli planı: Yalan haberlerle manipülasyon

İsrail-Filistin çatışmasının 7. gününde Gazze'de silahlar susmuyor. İsrail Gazze'yi art arda bombalarken adeta bir savaş suçu işleniyor.

Gazze adeta bir açık hava hapishanesi! Batı medyasının kirli planı: Yalan haberlerle manipülasyon

Gelen görüntüler ise korkunç boyutta. UNICEF konuyla ilgili "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı." açıklamasında bulundu.

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Gazze adeta bir açık hava hapishanesi! Batı medyasının kirli planı: Yalan haberlerle manipülasyon

İsrail'in yaklaşık bir hafta içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu belirtildi.

Gazze adeta bir açık hava hapishanesi! Batı medyasının kirli planı: Yalan haberlerle manipülasyon

Libya'daki eski bir Birleşmiş Milletler (BM) savaş suçları soruşturmacısı olan askeri danışman ve uluslararası alanda uzman Marc Garlasco, Washington Post'a verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığı bombayı İsrail'in, çok daha küçük ve yoğun nüfuslu bir bölge olan Gazze'ye bir haftada attığını belirtti.

Gazze adeta bir açık hava hapishanesi! Batı medyasının kirli planı: Yalan haberlerle manipülasyon

Aynı zamanda Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü'nde eğitmen olarak görev yapan ve şu anda Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili oluşturulan ekiplere eğitim veren Garlasco, İsrail-Filistin çatışmasında hataların büyüyeceğini söyledi.

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