Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:18

Gazze adeta bir açık hava hapishanesi! Batı medyasının kirli planı: Yalan haberlerle manipülasyon

İngiliz gazeteci Harry Fear, Batı medyasının kirli planını gözler önüne serdi. Fear, "BBC gibi kötü şöhretli kuruluşlar, İsrail-Filistin çatışmasında tarafsızlık ilkesine rağmen olağanüstü dil ifadeleri sergiledi. Bu, sözde tarafsız habercilikte açık bir 'delilik' örneği. Gazze'de çocuklar yıllardır katlediliyor, İsrail'in hava bombardımanlarında 'kafaları kesiliyor' ancak bu Batı medyasında çok az ya da hiç yer almıyor. Bunun yerine, Hamas'ın ilk katliamlarına ve İsrail'in intikam misyonunun Filistinli sivillere bedel ödetmesine odaklanılıyor" dedi.