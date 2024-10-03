Gazze Kasabı’nın çiğnemediği kırmızı çizgi kalmadı

HAREKET EDENE KURŞUN



Saldırıda 3'ü çocuk 13 Filistinli hayatını kaybetti. Yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladılar. 5 Filistinli yaşamını yitirirdi. Şucaiyye Mahallesi'ndeki Gattas ailesinin evine düzenlenen saldırı 8 kişi öldü. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı evlere düzenlediği saldırılarda da 40 kişi öldü.



