Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
10:48
Gazze Kasabı’nın çiğnemediği kırmızı çizgi kalmadı
İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işliyor. Siyonist rejim bu süreçte sadece Filistin topraklarını hedef almadı. Yemen, Suriye ve Lübnan'a saldırılar düzenledi. İran'da da Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi. Bir yıldır Ortadoğu'yu ateşin içine atmak için tüm sınırları zorlayan İsrail'e ABD ve Avrupa ülkeleri de askeri ve diplomatik destek sağlıyor. Batı medyası "İran'ın misillemesi Ortadoğu'yu riske attı" yorumunu yaptı. Ancak Natanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana tüm kırmızı çizgileri aşmasına hiçbiri sesini çıkaramadı...