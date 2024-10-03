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Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:48

Gazze Kasabı’nın çiğnemediği kırmızı çizgi kalmadı

İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işliyor. Siyonist rejim bu süreçte sadece Filistin topraklarını hedef almadı. Yemen, Suriye ve Lübnan'a saldırılar düzenledi. İran'da da Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi. Bir yıldır Ortadoğu'yu ateşin içine atmak için tüm sınırları zorlayan İsrail'e ABD ve Avrupa ülkeleri de askeri ve diplomatik destek sağlıyor. Batı medyası "İran'ın misillemesi Ortadoğu'yu riske attı" yorumunu yaptı. Ancak Natanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana tüm kırmızı çizgileri aşmasına hiçbiri sesini çıkaramadı...

Gazze Kasabı’nın çiğnemediği kırmızı çizgi kalmadı

Gazze Kasabı'nın çiğnemediği kırmızı çizgi kalmadı

  • Tüm ateşkes çağrılarını reddetti
  • 42 bin sivili katletti
  • Hastaneleri bombaladı
Gazze Kasabı’nın çiğnemediği kırmızı çizgi kalmadı
  • BM kararlarına uymadı
  • UCM'nin kararlarını hiçe saydı
  • Uluslararası kurumları dinlemedi
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Gazze Kasabı’nın çiğnemediği kırmızı çizgi kalmadı
  • Tüm çözüm fırsatlarını reddetti
  • Çok sayıda suikast emrini verdi
  • Sadece Gazze'ye değil Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, İran… Saldırmadık yer bırakmadı

Gazze Kasabı’nın çiğnemediği kırmızı çizgi kalmadı

Terörist İsrail ordusu yetimhaneyi vurdu

Eli kanlı İsrail ordusu, İran'dan gelen füzelerin ardından Gazze Şeridi'ni yine kan gölüne çevirdi. Evlere bomba yağdırdılar. Aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Zerka bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.

Gazze Kasabı’nın çiğnemediği kırmızı çizgi kalmadı

HAREKET EDENE KURŞUN

Saldırıda 3'ü çocuk 13 Filistinli hayatını kaybetti. Yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladılar. 5 Filistinli yaşamını yitirirdi. Şucaiyye Mahallesi'ndeki Gattas ailesinin evine düzenlenen saldırı 8 kişi öldü. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı evlere düzenlediği saldırılarda da 40 kişi öldü.

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