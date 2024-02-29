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Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 12:58

Gazze soykırımı sonrası kendini yakmıştı: ABD’li asker Aaron Bushnell ile ilgili çarpıcı detay!

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı çıktı. İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Filistin'e özgürlük" diye bağırarak benzinle kendini yaktı. İntiharının ardında Gazze ile ilgili gizli belgeler olduğu iddia edilen Bushnell ile ilgili yeni bir detaya ulaşıldı. ABD'li askerin bıraktığı vasiyet, herkesi şaşırttı.

AA
Gazze soykırımı sonrası kendini yakmıştı: ABD’li asker Aaron Bushnell ile ilgili çarpıcı detay!

Dünya, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde protestoyla sarsıldı. ABD Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnell, Gazze'de yapılan İsrail soykırımına ortak olmayacağını belirterek büyükelçilik önünde kendini ateşe verdi.

Gazze soykırımı sonrası kendini yakmıştı: ABD’li asker Aaron Bushnell ile ilgili çarpıcı detay!

Başından aşağı benzin dökerek kendisini yakan Bushnell'in nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdığı anlar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. İntiharının ardında Gazze ile ilgili gizli belgeler olduğu iddia edilen Aaron Bushnell ile ilgili yeni bir detay gündeme geldi. Öyle ki ABD'li askerin ölümünden önce tüm birikimini Filistinli çocuklara gönderdiği belirlendi.

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Gazze soykırımı sonrası kendini yakmıştı: ABD’li asker Aaron Bushnell ile ilgili çarpıcı detay!

TÜM BİRİKİMİNİ BAĞIŞLAMIŞ

ABD'nin Ulusal Halk Radyosuna (NPR) konuşan gazeteci Quil Lawrence, Bushnell'in birlikte çalıştığı yardım kuruluşuyla vasiyetini oldukça dikkatli şekilde planladığını açıkladığını söyledi. Lawrence, Bushnell'in eylemini önceden planladığına işaret ederek, "Bir vasiyetname hazırlamış ve birikimlerinin Filistinli Çocuklara Yardım Fonuna bağışlanmasını istemiş" dedi.

Gazze soykırımı sonrası kendini yakmıştı: ABD’li asker Aaron Bushnell ile ilgili çarpıcı detay!

Gazeteci, ayrıca Bushnell'in kedisine komşusunun bakmasını sağlamaya kadar her şeyi ayarladığını dile getirdi. Askerlik arkadaşı Levi Pierpont ise kendisi ve Bushnell'in orduda şahit oldukları olaylar nedeniyle zaman içinde savaşlara bakışlarının değiştiğini söylemişti.

Gazze soykırımı sonrası kendini yakmıştı: ABD’li asker Aaron Bushnell ile ilgili çarpıcı detay!

"ORDUDA GÖRDÜKLERİMİZ FİKİRLERİMİZİ DEĞİŞTİRDİ"

Pierpont, arkadaşının güçlü bir adalet duygusuna sahip olduğunu dile getirmişti. Sosyal medyada ABD'deki sosyal adalet hareketleri hakkında içerik üreten kişiler tarafından cesaretlendirildiklerini vurgulayan Pierpont, "Yıllar geçtikçe ikimizin de savaşa ilişkin inançlarının değiştiğini biliyorum, bunun nedeni büyük ölçüde orduda gördüklerimiz ve ordunun bir parçası olduğumuz için öğrendiklerimizdi." ifadesini kullanmıştı.

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