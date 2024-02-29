Giriş Tarihi: 29.02.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
12:58
Gazze soykırımı sonrası kendini yakmıştı: ABD’li asker Aaron Bushnell ile ilgili çarpıcı detay!
ABD Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı çıktı. İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Filistin'e özgürlük" diye bağırarak benzinle kendini yaktı. İntiharının ardında Gazze ile ilgili gizli belgeler olduğu iddia edilen Bushnell ile ilgili yeni bir detaya ulaşıldı. ABD'li askerin bıraktığı vasiyet, herkesi şaşırttı.