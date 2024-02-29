Gazze soykırımı sonrası kendini yakmıştı: ABD’li asker Aaron Bushnell ile ilgili çarpıcı detay!

Başından aşağı benzin dökerek kendisini yakan Bushnell'in nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdığı anlar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. İntiharının ardında Gazze ile ilgili gizli belgeler olduğu iddia edilen Aaron Bushnell ile ilgili yeni bir detay gündeme geldi. Öyle ki ABD'li askerin ölümünden önce tüm birikimini Filistinli çocuklara gönderdiği belirlendi.