Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
11:08
Gazze’de tarihi anlar: Filistinliler topraklarına geri dönüyor! Aşırı sağcı liderden teslimiyet tepkisi
Gazze'de varılan ateşkes sonucu cumartesi günü esir takasının ikinci aşaması gerçekleşti. Anlaşma kapsamında Filistinlilerin bölgenin kuzeyine geçişine izin verilecekti. Ancak işgalci İsrail bir rehinenin daha serbest bırakılmadığı iddiasıyla süreci baltalamaya çalışmıştı ve Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridorunu açmamıştı. Arabulucu ülkeler kısa sürede sorunu çözmek için harekete geçti. Gün boyu süren müzakereler sonucu anlaşmazlık giderildi. Bugün itibarıyla geri dönüşler de başlamış oldu. Öte yandan yaşanan son gelişmeler Siyonist rejimin eski Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'i rahatsız etti. Aşırı sağcı lider durumu "Hamas'ın zaferi" olarak nitelendirdi ve hükümete tepki gösterdi.