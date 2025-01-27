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Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:08

Gazze’de tarihi anlar: Filistinliler topraklarına geri dönüyor! Aşırı sağcı liderden teslimiyet tepkisi

Gazze'de varılan ateşkes sonucu cumartesi günü esir takasının ikinci aşaması gerçekleşti. Anlaşma kapsamında Filistinlilerin bölgenin kuzeyine geçişine izin verilecekti. Ancak işgalci İsrail bir rehinenin daha serbest bırakılmadığı iddiasıyla süreci baltalamaya çalışmıştı ve Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridorunu açmamıştı. Arabulucu ülkeler kısa sürede sorunu çözmek için harekete geçti. Gün boyu süren müzakereler sonucu anlaşmazlık giderildi. Bugün itibarıyla geri dönüşler de başlamış oldu. Öte yandan yaşanan son gelişmeler Siyonist rejimin eski Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'i rahatsız etti. Aşırı sağcı lider durumu "Hamas'ın zaferi" olarak nitelendirdi ve hükümete tepki gösterdi.

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Gazze’de tarihi anlar: Filistinliler topraklarına geri dönüyor! Aşırı sağcı liderden teslimiyet tepkisi

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda "Arbel Yehud" isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Gazze’de tarihi anlar: Filistinliler topraklarına geri dönüyor! Aşırı sağcı liderden teslimiyet tepkisi

İSRAİL BAHANELERLE ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Arbel Yehud'un serbest bırakılmamasını bahane ederek varılan ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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Gazze’de tarihi anlar: Filistinliler topraklarına geri dönüyor! Aşırı sağcı liderden teslimiyet tepkisi

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin, insan seli biçiminde Gazze'nin kuzeyine geçiş için beklediği havadan çekilen görüntülere yansımıştı.

Gazze’de tarihi anlar: Filistinliler topraklarına geri dönüyor! Aşırı sağcı liderden teslimiyet tepkisi

ARABULUCULAR SORUNU ÇÖZDÜ

İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.

Gazze’de tarihi anlar: Filistinliler topraklarına geri dönüyor! Aşırı sağcı liderden teslimiyet tepkisi

Gün boyunca süren müzakereler sonrası Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takasının ikinci turunda yaşanan krizin çözüldüğünü açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında mutabakata varıldığını bildirdi.

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