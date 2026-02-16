Haberler
Gazze’den Somali’ye Ankara’nın hamleleri İsrail’i panikletti: Türkiye enerjide küresel oyuncu
Giriş Tarihi: 16.02.2026 13:49
Ankara'nın Gazze'den Somali'ye kadar uzanan stratejik adımları İsrail'de derin bir endişeye yol açtı. Siyonist medyaya göre, Türkiye Gazze'de cami inşası, Somali'de ise petrol ve doğal gaz arama faaliyetleriyle yalnızca insani ya da ekonomik adımlar atmıyor, aynı zamanda bölgesel güç mimarisini yeniden şekillendiriyor.