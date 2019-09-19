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  • Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...

Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...

İskoçya'nın Glosgow şehrinde yaşayan 'nin yaptığı küçük bir hata yüzünden az daha ayağından oluyordu. Bu hatayı gece eve döndükten sonra fotoğraflarına bakınca anlayan genç kadın sosyal medyadan da bu durumu paylaşınca bir anda en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 11:16
Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...

İşte sosyal medyada viral olan o olayın öyküsü...

Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...

İskoçya'nın Glasgow kentinde yaşayan , gece dışarı çıktıktan kısa süre sonra arkadaşlarına ayakkabılarının çok rahatsız olduğu ile ilgili şikayet etti.

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Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...

Yürümekte zorluk çeken genç kadın, ayakkabıların neden bu kadar acı verdiğini ertesi gün anladı.

Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara bakan genç kadın, ayakkabılarını tüm gece ters giydiğini fark etti.

Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...

Arkadaşı Georgia Henry, McGhee'nin dikkatsizliğini Twitter'dan "Ayleigh tüm gece topukluları yüzünden yürüyemediğini ve acı çektiğini söyledi. Ve henüz bu sabah ayakkabıları ters giydiğini farketti. Ah bu kız" sözleriyle paylaştı.

Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...

McGhee, bu paylaşımın ardından sosyal medyada viral oldu.

Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...
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