Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...
Gece boyunca neden acı çektiğini fotoğraflarına bakınca anladı! İşte dünyanın en ilginç hastalıkları...
İskoçya'nın Glosgow şehrinde yaşayan Ayleigh Mcghee'nin yaptığı küçük bir hata yüzünden az daha ayağından oluyordu. Bu hatayı gece eve döndükten sonra fotoğraflarına bakınca anlayan genç kadın sosyal medyadan da bu durumu paylaşınca bir anda en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 19.09.2019
11:07
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
11:16