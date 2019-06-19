Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Gerçekten inanılmaz! Evde uçak yaptı

Evinde uçak yaptı dünyayı şaşırttı! Son yıllarda sayesinde yeteneklerini sergileyen isimlere her gün bir yenisi ekleniyor. Bu defa yapılan gerçekten hayran bıraktı. Kendi imkanlarını kullanarak büyük bir ustalığa imza atan adam çalışmasını Youtube üzerinden paylaştı ve büyük yankı uyandırdı. Her anını detaylarıyla gösteren adamın işinin sonucu ise görenleri hayret ettirdi. İşte Creative Channel youtube kanalında paylaşılan ve izleyenleri şaşkınlığa uğratan o anlar!

Giriş Tarihi: 19.06.2019 08:23 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 14:44
Gerçekten inanılmaz! Evde uçak yaptı

Bakın bu çılgın iş nasıl ortaya çıktı!

Gerçekten inanılmaz! Evde uçak yaptı

Ünlü kanalında bu kez evde kendi imkanlarıyla uçak yaptılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gerçekten inanılmaz! Evde uçak yaptı

İşte o görüntüler...

Gerçekten inanılmaz! Evde uçak yaptı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Gerçekten inanılmaz! Evde uçak yaptı
Gerçekten inanılmaz! Evde uçak yaptı
Gerçekten inanılmaz! Evde uçak yaptı
BİZE ULAŞIN