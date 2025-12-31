Haberler
GKRY’nin AB dönem başkanlığı Brüksel’i alarma geçirdi: Ankara dışlanırsa zayıf düşeriz!
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:55
NATO ve AB kulislerinde son haftaların en sıcak başlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu. AB Konseyi dönem başkanlığını devralmaya hazırlanan GKRY'nin, Türkiye ile güvenlik iş birliğini siyasi bir pazarlık unsuruna dönüştürme girişimleri Brüksel'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Avrupalı yetkililere göre, Ankara'yı dışlayan bir savunma mimarisi, Avrupa'yı daha güvenli değil, daha kırılgan hale getirir.