GKRY’nin AB dönem başkanlığı Brüksel’i alarma geçirdi: Ankara dışlanırsa zayıf düşeriz!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Marilena Raouna'nın ise GKRY'nin NATO üyesi olmamasının bir tercih değil Türkiye'nin vetosunun sonucu olduğunu, AB savunma fonlarının ilerleme olmadan Türkiye'ye aktarılamayacağını ve Kıbrıs'ın "Türk işgali" altında olduğunu söylemesi Brüksel'de tansiyonu daha da yükseltti.