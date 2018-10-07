Google Earth'e yakalanan sıra dışı görüntüler

Google Earth'e yansıyan bu uydu görüntüleri görenleri şaşkına çevirecek cinsten! İşte uzaydan görüntülenen dünyanın en tuhaf görüntüleri... Yırtıcıdan kaçan bufalo sürüsü Koordinat: 4°17'21.49″ S 31°23'46.46″ E Kigosi Game Reserve, Tanzania Uçak Çiftliği Koordinat: 32 08'59.96″ N, 110 50'09.03″W Tucson, Arizona Gamalı haç şeklinde bina. Koordinat: 32°40'34.19″N 117° 9'27.58″W Coronado, California, USA İnsan Silüeti Koordinat: 50° 0'38.20″N 110° 6'48.32″W Walsh, Alberta, Canada Dev Üçgen Koordinat: 33.747252, -112.633853 Wittmann, Arizona, USA Gemi enkazı ve üzerinde yetişen ağaçlar. Koordinat: -33.836379, 151.080506 Homebush Bay, Sydney, Australia