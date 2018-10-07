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'e yakalanan sıra dışı görüntüler

Giriş Tarihi: 07.10.2018 18:26 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 18:48
Google Earth'e yakalanan sıra dışı görüntüler

'e yansıyan bu uydu görüntüleri görenleri şaşkına çevirecek cinsten! İşte uzaydan görüntülenen dünyanın en tuhaf görüntüleri...

Google Earth'e yakalanan sıra dışı görüntüler

Yırtıcıdan kaçan bufalo sürüsü

Koordinat: 4°17'21.49″ S 31°23'46.46″ E
Kigosi Game Reserve, Tanzania

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Google Earth'e yakalanan sıra dışı görüntüler

Uçak Çiftliği

Koordinat: 32 08'59.96″ N, 110 50'09.03″W
Tucson, Arizona

Google Earth'e yakalanan sıra dışı görüntüler

Gamalı haç şeklinde bina.

Koordinat: 32°40'34.19″N 117° 9'27.58″W
Coronado, California,

Google Earth'e yakalanan sıra dışı görüntüler

İnsan Silüeti

Koordinat: 50° 0'38.20″N 110° 6'48.32″W
Walsh, Alberta, Canada

Google Earth'e yakalanan sıra dışı görüntüler

Dev Üçgen

Koordinat: 33.747252, -112.633853
Wittmann, Arizona,

Google Earth'e yakalanan sıra dışı görüntüler

Gemi enkazı ve üzerinde yetişen ağaçlar.

Koordinat: -33.836379, 151.080506
Homebush Bay, Sydney, Australia

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