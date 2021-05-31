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Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 15:53

konum verilerini yasa dışı topluyor! Telefon üreticilerine baskı yapıyor!

bu aralar manşetlere çok çıkmaya başladı. 'nin resmi tanıtımı, 'da yapılan yenilikler ve Android'e bela olan zararlı yazılımlarla ilgili haberler arka arkaya gündeme gelince Google'ın ismi sıklıkla anıldı. merkezli şirket hakkında kullanıcıların canını sıkacak bir iddia ortaya atıldı. Google'ın gizlilik ayarlarının bulunmasını zorlaştırdığı ve konum paylaşımı kapatılsa bile konum verilerini toplamaya devam ettiği ileri sürüldü. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Google konum verilerini yasa dışı topluyor! Telefon üreticilerine baskı yapıyor!

, Arizona'da davalık olmuştu ve bu davadan ilginç haberler geldi. Insider tarafından paylaşılan habere göre Google, konum bilgilerinin gizli tutulmasını zor hale getiriyor. Bu yüzden de kullanıcıların gizlilik ayarlarını bulmasını da zorlaştırıyor.

Google konum verilerini yasa dışı topluyor! Telefon üreticilerine baskı yapıyor!

Davada düzenlenmiş belgelere göre kullanıcılar konum paylaşımını kapatsa bile , konum verilerini toplamaya devam ediyor.

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Google konum verilerini yasa dışı topluyor! Telefon üreticilerine baskı yapıyor!

Raporda ilginç bir nokta daha var. 'ın gizlilik ayarlarının kolay bulunmaması için telefon üreticilerini sıkıştırdığı ileri sürülüyor. Ancak üreticilere yapılan baskının ne derecede olduğu tam olarak belli değil.

Google konum verilerini yasa dışı topluyor! Telefon üreticilerine baskı yapıyor!

Sonuç olarak , yasal olmayan bir şekilde verileri toplamak ve verilerin toplanmasına engel olabilecek ayarların saklanması konusunda suçlanıyor. Önümüzdeki günlerde davada neler olacağını ve nasıl bir karar alınacağını birlikte öğreneceğiz.

Google konum verilerini yasa dışı topluyor! Telefon üreticilerine baskı yapıyor!
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