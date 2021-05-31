Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:51Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 15:53
Google konum verilerini yasa dışı topluyor! Telefon üreticilerine baskı yapıyor!
Google bu aralar manşetlere çok çıkmaya başladı. Android 12'nin resmi tanıtımı, Chrome'da yapılan yenilikler ve Android'e bela olan zararlı yazılımlarla ilgili haberler arka arkaya gündeme gelince Google'ın ismi sıklıkla anıldı. Mountain View merkezli şirket hakkında kullanıcıların canını sıkacak bir iddia ortaya atıldı. Google'ın gizlilik ayarlarının bulunmasını zorlaştırdığı ve konum paylaşımı kapatılsa bile konum verilerini toplamaya devam ettiği ileri sürüldü. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...