Google'da çalışmak için tüyolar

Google'ın 'dünyanın en kaçık iş yeri' olarak da anılan ofisinde 5 bin sterlinlik uyku kozalarında öğle uykuları, karavanlarda toplantılar, köpekler için personel kartları, ve kantinde ücretsiz ıstakoz günlük hayatın olağan bir parçası. İşte Google'ın iç dünyasını bir bakış...