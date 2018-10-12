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'da çalışmak için tüyolar

Giriş Tarihi: 12.10.2018 18:13 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 18:36
Google'da çalışmak için tüyolar

Teknoloji devi 'da çalışmak milyonlarca kişinin hayallerini süslüyor.

Google'da çalışmak için tüyolar

Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için yapmanız gerekenleri en yetkili isimlerden biri açıkladı.

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Google'da çalışmak için tüyolar

'ın platformlar ve ekosistemler başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer şirkette işe girmek isteyen adaylar için tüyolar paylaştı.

Google'da çalışmak için tüyolar

Lockheimer, öncelikle şirketin spesifik alanlarda kendini geliştirmiş kişileri tercih ettiğini belirtiyor.

Google'da çalışmak için tüyolar

'a konuşan Lockheimer, adayların net ve ne istediğini biliyor olmalarının onları diğerlerinden bir adım öne çıkardığının altını çizdi.

Google'da çalışmak için tüyolar

Lockheimer, çalışanının her yıl proje değiştiriyor olması nedeniyle esnek çalışma sistemine adapte labilecek adayların da tercih edildiğini belirtti.

Google'da çalışmak için tüyolar

'ın 'dünyanın en kaçık iş yeri' olarak da anılan ofisinde 5 bin sterlinlik uyku kozalarında öğle uykuları, karavanlarda toplantılar, köpekler için personel kartları, ve kantinde ücretsiz ıstakoz günlük hayatın olağan bir parçası. İşte Google'ın iç dünyasını bir bakış...

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