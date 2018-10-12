Google'da çalışmak için tüyolar

Teknoloji devi Google'da çalışmak milyonlarca kişinin hayallerini süslüyor. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için yapmanız gerekenleri en yetkili isimlerden biri açıkladı. Google'ın platformlar ve ekosistemler başkan yardımcısı Hiroshi Lockheimer şirkette işe girmek isteyen adaylar için tüyolar paylaştı. Lockheimer, öncelikle şirketin spesifik alanlarda kendini geliştirmiş kişileri tercih ettiğini belirtiyor. Business Insider'a konuşan Lockheimer, adayların net ve ne istediğini biliyor olmalarının onları diğerlerinden bir adım öne çıkardığının altını çizdi. Lockheimer, Google çalışanının her yıl proje değiştiriyor olması nedeniyle esnek çalışma sistemine adapte labilecek adayların da tercih edildiğini belirtti. Google'ın 'dünyanın en kaçık iş yeri' olarak da anılan ofisinde 5 bin sterlinlik uyku kozalarında öğle uykuları, karavanlarda toplantılar, köpekler için personel kartları, ve kantinde ücretsiz ıstakoz günlük hayatın olağan bir parçası. İşte Google'ın iç dünyasını bir bakış...