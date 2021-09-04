Güneş sisteminin kayıp gezegeni bulunmuş olabilir! Gezegen X hakkındaki yeni çalışma şaşkına çevirdi

Yine de bu konu hakkında farklı teoriler var. Bazı astoronomlar, 9. gezegenin olmadığını, sadece dev bir enkazın olduğunu düşünüyor. Başkalarına göreyse kayıp gezegen aslında evrenin erken döneminden kalma ilkel bir kara delik olabilir. Kimileri ise aslında kayıp bir gezegenin olmadığını düşünüyor.