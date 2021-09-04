Giriş Tarihi: 04.09.2021 15:19Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 15:20
Güneş sisteminin kayıp gezegeni bulunmuş olabilir! Gezegen X hakkındaki yeni çalışma şaşkına çevirdi
Yıllardır Gezegen X hakkında tartışmalar yapılıyor. En başta 10. gezegen olarak isimlendirilen gök cismi, Plüton'un gezegenlikten çıkarılmasından sonra kayıp 9. gezegen olarak da tanımlanmaya başlandı. Dünya'dan çok daha büyük olan ve Güneş sisteminin dış bölgelerinde bir yerde gizlenen kayıp gezegenle ilgili olarak yeni bir çalışma paylaşıldı. Bu çalışma Gezegen X'in potansiyel yerini gösteriyor. İşte detaylar...