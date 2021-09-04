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Haberler Galeri Güneş sisteminin kayıp gezegeni bulunmuş olabilir! Gezegen X hakkındaki yeni çalışma şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 04.09.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 15:20

Güneş sisteminin kayıp gezegeni bulunmuş olabilir! Gezegen X hakkındaki yeni çalışma şaşkına çevirdi

Yıllardır Gezegen X hakkında tartışmalar yapılıyor. En başta 10. gezegen olarak isimlendirilen gök cismi, Plüton'un gezegenlikten çıkarılmasından sonra kayıp 9. gezegen olarak da tanımlanmaya başlandı. Dünya'dan çok daha büyük olan ve Güneş sisteminin dış bölgelerinde bir yerde gizlenen kayıp gezegenle ilgili olarak yeni bir çalışma paylaşıldı. Bu çalışma Gezegen X'in potansiyel yerini gösteriyor. İşte detaylar...

Güneş sisteminin kayıp gezegeni bulunmuş olabilir! Gezegen X hakkındaki yeni çalışma şaşkına çevirdi

California Teknoloji Enstitüsü'nden Mike Brown ve Konstantin Batygin, Gezegen X'in yeri ve yörüngesiyle ilgili yeni bir çalışmaya imza attı. Mike Brown için "Plüton'u öldüren ve bununla gurur duyan kişi" lakabının da kullanıldığını belirtelim. Şu anda arXiv'de yer alan çalışmanın sonucuna göre kayıp gezegen daha önce düşünülene göre daha yakın konumda bulunuyor.

Güneş sisteminin kayıp gezegeni bulunmuş olabilir! Gezegen X hakkındaki yeni çalışma şaşkına çevirdi

Uzmanlar, Neptün'ün yörüngesinin ötesinde Kuiper Kuşağı'ndaki cisimlerin birbirine yakın konumda kümelenmesinden şüphelendiler ve Gezegen X'in burada olabileceğini belirttiler. Eğer kuşağın ötesinde gizlenen gözlemlenmemiş bir gezegen olsaydı, Güneş'e en uzak yörüngesi olan gezegen olurdu ve Güneş etrafında bir turunu tamamlaması binlerce yıl alırdı.

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Güneş sisteminin kayıp gezegeni bulunmuş olabilir! Gezegen X hakkındaki yeni çalışma şaşkına çevirdi

1840'larda astronomlar Uranüs'ün yörüngesinde beklenmeyen değişikliklere sebep olan başka bir gezegenin etkisinin olduğunu öngörmüş ve böylelikle Neptün keşfedilmişti. Yeni çalışmaya göre Kuiper Kuşağı'ndaki cisimler de aynı yönelimde kümelenmiş görünüyor. Bu da 9. gezegenin olabileceğini işaret ediyor.

Güneş sisteminin kayıp gezegeni bulunmuş olabilir! Gezegen X hakkındaki yeni çalışma şaşkına çevirdi

Yine de bu konu hakkında farklı teoriler var. Bazı astoronomlar, 9. gezegenin olmadığını, sadece dev bir enkazın olduğunu düşünüyor. Başkalarına göreyse kayıp gezegen aslında evrenin erken döneminden kalma ilkel bir kara delik olabilir. Kimileri ise aslında kayıp bir gezegenin olmadığını düşünüyor.

Güneş sisteminin kayıp gezegeni bulunmuş olabilir! Gezegen X hakkındaki yeni çalışma şaşkına çevirdi

Eğer yeni çalışmada belirtildiği gibi kayıp 9. gezegen Güneş'e düşünülenden daha yakınsa, belki de birkaç seneye kadar gözlemlenebilir. Vera Rubin Gözlemevi yakın zamanda aktif hale gelecek. Bununla birlikte James Webb Uzay Teleskobu da var. Yeni teleskobun 31 Ekim'de Ariane 5 roketiyle fırlatılması ve yörüngeye yerleşmesinden 6 ay kadar sonra gözlemlere başlaması bekleniyor. Oldukça gelişmiş olan James Webb Uzay Teleskobu belki Gezegen X'i gözler önüne serebilir.

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