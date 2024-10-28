Giriş Tarihi: 28.10.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
14:43
Gürcistan’da ortalık karışıyor: Muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı!
Gürcistan'da gerçekleşen seçim sonrası iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yarışı birinci sırada tamamlamıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından muhalefet liderleri oylamaya hile karıştığını iddia edip seçimi tanımadıklarını bildirdi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de hükümete karşı halkı sokağa çağırdı. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze bu durumu anayasal düzene karşı çıkmak olarak değerlendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi olayları yakından takip ediyor.