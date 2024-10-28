Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gürcistan’da ortalık karışıyor: Muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı!
Giriş Tarihi: 28.10.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:43

Gürcistan’da ortalık karışıyor: Muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı!

Gürcistan'da gerçekleşen seçim sonrası iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yarışı birinci sırada tamamlamıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından muhalefet liderleri oylamaya hile karıştığını iddia edip seçimi tanımadıklarını bildirdi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de hükümete karşı halkı sokağa çağırdı. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze bu durumu anayasal düzene karşı çıkmak olarak değerlendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi olayları yakından takip ediyor.

AJANSLAR
Gürcistan’da ortalık karışıyor: Muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı!

Gürcistan'da dün halk genel seçimler için oy kullandı. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından internet sitesinden resmi olmayan seçim tablosunu yayımladı.

Gürcistan’da ortalık karışıyor: Muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı!

İKTİDARDAKİ PARTİ YİNE BİRİNCİ SIRADA

Buna göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 oy alarak seçimden birinci parti çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gürcistan’da ortalık karışıyor: Muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı!

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyonu" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci oldu.

Gürcistan’da ortalık karışıyor: Muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı!

MUHALEFET TEPKİLİ

Gürcistan'da düzenlenen genel seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığının açıklanması muhalefetten tepki gördü.

Gürcistan’da ortalık karışıyor: Muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı!

Değişiklik için Koalisyon bloğunun lideri Nika Gvaramia, "Gürcistan'da iktidarın zorla ele geçirilmesi gerçekleşti, bu bir devlet darbesidir. Gürcü Hayali anayasa darbesinin yazarıdır ve bu eylemi nedeniyle Gürcistan yasalarına uygun bir şekilde mutlaka hesap verecektir" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA