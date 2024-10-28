Gürcistan’da ortalık karışıyor: Muhalefet seçim sonuçlarını tanımadı!

Değişiklik için Koalisyon bloğunun lideri Nika Gvaramia, "Gürcistan'da iktidarın zorla ele geçirilmesi gerçekleşti, bu bir devlet darbesidir. Gürcü Hayali anayasa darbesinin yazarıdır ve bu eylemi nedeniyle Gürcistan yasalarına uygun bir şekilde mutlaka hesap verecektir" açıklamasında bulundu.