Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
15:16
Haniye suikastı sonrası İran ve Hamas'ın tepkisi nasıl olacak? Uzman isim SABAH'a değerlendirdi: 'Eş güdümlü saldırı' detayı
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucunda şehit oldu. Türkiye'den peş peşe sert tepkilerin geldiği alçak saldırıyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı, Tahran yönetimi ile Hamas'ın eş güdümlü bir saldırı gerçekleştirebileceğini ifade etti. Bu planın gerçekleşmesi durumunda İsrail'in çok ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Dr. Çağatay Balcı, Batı'nın dünyayı sarsan olaya karşı neden sessiz kaldığını da açıkladı.