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Haberler Galeri Haniye suikastı sonrası İran ve Hamas'ın tepkisi nasıl olacak? Uzman isim SABAH'a değerlendirdi: 'Eş güdümlü saldırı' detayı
Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:16

Haniye suikastı sonrası İran ve Hamas'ın tepkisi nasıl olacak? Uzman isim SABAH'a değerlendirdi: 'Eş güdümlü saldırı' detayı

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da uğradığı suikast sonucunda şehit oldu. Türkiye'den peş peşe sert tepkilerin geldiği alçak saldırıyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı, Tahran yönetimi ile Hamas'ın eş güdümlü bir saldırı gerçekleştirebileceğini ifade etti. Bu planın gerçekleşmesi durumunda İsrail'in çok ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Dr. Çağatay Balcı, Batı'nın dünyayı sarsan olaya karşı neden sessiz kaldığını da açıkladı.

Halil İbrahim Ülkü
Haniye suikastı sonrası İran ve Hamas’ın tepkisi nasıl olacak? Uzman isim SABAH’a değerlendirdi: ’Eş güdümlü saldırı’ detayı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için başkent Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, kaldığı konutuna düzenlenen alçak suikast sonucu şehit oldu.

Haniye suikastı sonrası İran ve Hamas’ın tepkisi nasıl olacak? Uzman isim SABAH’a değerlendirdi: ’Eş güdümlü saldırı’ detayı

Saldırının ardından Türkiye'den peş peşe sert tepkiler gelirken, İran ve Hamas'ın saldırıya nasıl cevap vereceği ve Batı'nın dünyayı sarsan olayla ilgili neden bir açıklama yapmadığı merak konusu oldu.

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Haniye suikastı sonrası İran ve Hamas’ın tepkisi nasıl olacak? Uzman isim SABAH’a değerlendirdi: ’Eş güdümlü saldırı’ detayı

İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı, sabah.com.tr'nin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. İran'ın son gelen açıklamaların ardından sınırlı bir tepki vereceğini dile getiren Balcı, Tahran yönetiminin saldırı planı ile Hamas'ın intikam planının eş güdüm içinde gerçekleşebileceğin ifade etti. Balcı, bu planın gerçekleşmesi durumunda İsrail'in çok ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Haniye suikastı sonrası İran ve Hamas’ın tepkisi nasıl olacak? Uzman isim SABAH’a değerlendirdi: ’Eş güdümlü saldırı’ detayı

İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı'nın konuyla ilgili sorularımıza verdiği cevaplar şu şekilde:

"EŞ GÜDÜMLÜ SALDIRI OLABİLİR"

İran ve Hamas saldırıya nasıl cevap verecek?

İran'ın son gelen açıklamalardan yola çıkarak sınırlı cevap vereceğini düşünüyorum. Kendi beyanları da bu yönde. 'Bölgesel gerilimi daha da tırmandırmaya niyetimiz yok.' şeklinde açıklamaları var. Bir yandan da 'İsrail bunun cevabını ağır alacak' ve 'İntikamını alacağız' açıklamaları var. Ben yine bugüne kadar gördüğümüz, özellikle Hizbullah üzerinden gözlemleyeceğimiz bir cevap verilebileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Hamas'ın kendi stratejisi doğrultusunda, kendi liderinin intikamını almak adına kapsamlı bir saldırı, özellikle hava araçlarını veya roketleri kullanarak sistematik bir saldırı girişiminde bulunabileceğini düşünüyorum. Bir ihtimal de şu; İran'ın saldırı planı ile Hamas'ın intikam planının eş güdüm içinde gerçekleşmesi. Böyle bir planının olması mümkün. Böyle bir plan gerçekleşirse İsrail çok ciddi bir tehditle karşı karşıya kalır.

Ya Hamas ve İran Hizbullah hattı kendi inisiyatiflerini kullanarak buna cevap verebilirler. Ya da eş güdümlü bir saldırı gerçekleştirebilirler diye düşünüyorum.

Haniye suikastı sonrası İran ve Hamas’ın tepkisi nasıl olacak? Uzman isim SABAH’a değerlendirdi: ’Eş güdümlü saldırı’ detayı

"BÖLGEDE GERGİNLİĞİN GÜÇ GEÇTİKÇE ARTTIĞINA ŞAHİT OLDUK"

Bu saldırının sonuçları ne olur? Savaş bölgeye yayılır mı?

İran'dan gelen açıklamalar şaşırtıcı oldu. 'Bölgede savaşı tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok' şeklinde açıklamaları vardı ama zaten Haniye suikastı olmasaydı da yükselen trend buna işaret ediyordu. Sürekli Orta Doğu'da şiddetin Gazze ve Lübnan merkezli olarak gün geçtikçe arttığına şahit oluyorduk. Bunun bölgeye yayılma riski zaten vardı. Bu olay buna katkı yapabilir, ivme kazandırabilir. Bu olayı başlı başına bölgesel bir savaşın ana sebebi olarak görmek yerine bu zamana kadar yükselen trende çarpan etkisi yapacak bir olay olarak okuyabiliriz.

Bunun İran içindeki etkilerini önemsiyorum. Haniye gibi bir figürün başkentte korunamaması, bundan önceki istihbarat başarısızlıkları, yaşanan fiyaskolar da dikkate alınırsa eğer, İran için de artık istihbarata karşı koyma ve güvenlik bürokrasisindeki zafiyetlerin tam olarak ayyuka çıktığı görülecek. İran içinde çok ciddi tartışmalar yaratacaktır.

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