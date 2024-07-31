Haniye suikastı sonrası İran ve Hamas’ın tepkisi nasıl olacak? Uzman isim SABAH’a değerlendirdi: ’Eş güdümlü saldırı’ detayı

İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı'nın konuyla ilgili sorularımıza verdiği cevaplar şu şekilde:

"EŞ GÜDÜMLÜ SALDIRI OLABİLİR"

İran ve Hamas saldırıya nasıl cevap verecek?

İran'ın son gelen açıklamalardan yola çıkarak sınırlı cevap vereceğini düşünüyorum. Kendi beyanları da bu yönde. 'Bölgesel gerilimi daha da tırmandırmaya niyetimiz yok.' şeklinde açıklamaları var. Bir yandan da 'İsrail bunun cevabını ağır alacak' ve 'İntikamını alacağız' açıklamaları var. Ben yine bugüne kadar gördüğümüz, özellikle Hizbullah üzerinden gözlemleyeceğimiz bir cevap verilebileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Hamas'ın kendi stratejisi doğrultusunda, kendi liderinin intikamını almak adına kapsamlı bir saldırı, özellikle hava araçlarını veya roketleri kullanarak sistematik bir saldırı girişiminde bulunabileceğini düşünüyorum. Bir ihtimal de şu; İran'ın saldırı planı ile Hamas'ın intikam planının eş güdüm içinde gerçekleşmesi. Böyle bir planının olması mümkün. Böyle bir plan gerçekleşirse İsrail çok ciddi bir tehditle karşı karşıya kalır.

Ya Hamas ve İran Hizbullah hattı kendi inisiyatiflerini kullanarak buna cevap verebilirler. Ya da eş güdümlü bir saldırı gerçekleştirebilirler diye düşünüyorum.