Giriş Tarihi: 11.11.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 10:33

Hayranları aynı soruyu soruyor! Evleri ile birlikte kendilerini de dönüştüren çift şimdi nerede?

Boşanmış olsalar da profesyonel hayatlarına "Rüya Gibi Evler" programıyla devam eden Christina ve Tarek çifti bir süre sonra programı bitirdi. Tarek El Moussa, Heather Rae Young ile evlenirken Christina Haack'in şimdiki eşi ise Joshua Hall. Christina, Tarek'ten boşandıktan sonra Ant Anstead ile 2018 yılında evlenmiş ve 2021 yılında boşanmıştı. Christina ve Tarek ikilisinin 10 yıldır sürdürdükleri program izleyenlerde hala büyük bir hayranlık yaratırken son halleri ise gündem oldu. İşte o görüntüler…