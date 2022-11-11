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Giriş Tarihi: 11.11.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 10:33

Hayranları aynı soruyu soruyor! Evleri ile birlikte kendilerini de dönüştüren çift şimdi nerede?

Boşanmış olsalar da profesyonel hayatlarına "Rüya Gibi Evler" programıyla devam eden Christina ve Tarek çifti bir süre sonra programı bitirdi. Tarek El Moussa, Heather Rae Young ile evlenirken Christina Haack'in şimdiki eşi ise Joshua Hall. Christina, Tarek'ten boşandıktan sonra Ant Anstead ile 2018 yılında evlenmiş ve 2021 yılında boşanmıştı. Christina ve Tarek ikilisinin 10 yıldır sürdürdükleri program izleyenlerde hala büyük bir hayranlık yaratırken son halleri ise gündem oldu. İşte o görüntüler…

Hayranları aynı soruyu soruyor! Evleri ile birlikte kendilerini de dönüştüren çift şimdi nerede?

TLC kanalında "Rüya Gibi Evler" programını uzun yıllardır devam ettiren Tarek El Moussa ve Christina Haack bir neden sunmadan programı bitirmişti. Programın her bölümü ilgiyle izlenirken 10 yıllık bir serüveni kapsıyor. Evliliklerini sonlandırsalar da profesyonel hayatlarına devam eden ikiliden Tarek El Moussa Heather Rae Young ile evlenmişti. Dünyaca ünlü tasarımcı ve gayrimenkul yatırımcısı Tarek El Moussa'nın ve eski eşinin son hali ise gündem oldu. Hayranları ise aynı soruyu soruyor…

Hayranları aynı soruyu soruyor! Evleri ile birlikte kendilerini de dönüştüren çift şimdi nerede?

TAREK EL MOUSSA KİMDİR?

Tarek El Moussa, 21 Ağustos 1981 tarihinde Long Beach, California'da dünyaya geldi. Babası Faslı, annesi ise Belçikalı. Babası Mısır ve Lübnan'da yaşadıktan sonra Avrupa'ya geçiyor. Tarek'ın annesi ve babası, Avrupa'da tanıştıktan sonra ABD'ye göç ediyorlar.

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Hayranları aynı soruyu soruyor! Evleri ile birlikte kendilerini de dönüştüren çift şimdi nerede?

Tarek El Moussa, 21 Ağustos 1981'de, ailesi Mısır'a göç etmiş Lübnanlı Katolik bir babanın ve Long Beach, California'da Belçikalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mayıs 2009'da Christina Haack ile evlendi . Çift, bir emlak ofisinde çalışırken tanıştı ve daha sonra birlikte iş kurdu.

Hayranları aynı soruyu soruyor! Evleri ile birlikte kendilerini de dönüştüren çift şimdi nerede?

KİŞİSEL HAYATI

İlk çocukları Taylor Reese El Moussa, 22 Eylül 2010'da doğdu. İkinci çocukları Brayden El Moussa, 19 Ağustos 2015'te doğdu.

Hayranları aynı soruyu soruyor! Evleri ile birlikte kendilerini de dönüştüren çift şimdi nerede?

2013 yılında Tarek'e kanser teşhisi kondu. Bir Flip veya Flop izleyicisi olan hemşire Ryan Reade, "belirli açılarda, belirli zamanlarda, Tarek'in boğazında bir yumru olduğunu fark ettim" ve yapımcılarla temasa geçti. Tarek 2014'ten beri remisyonda.

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