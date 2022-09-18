Hintli milyarder Bezos’u ve Bill Gates’i tahtından etti, gözünü Elon Musk’a dikti! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

Giriş Tarihi: 18.09.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 10:33

Forbes dünyanın en zenginleri listesi her gün değişmekte. Özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte birçok insan, servetine servet kattı. Serveti hızla eriyen Facebook'un sahibi Zuckerberg, pandemi ile birlikte servetini ikiye katladı. Elon Musk ise 300 milyar dolar sınırına şimdiden ulaşmış durumda. Bunun yanında, pek de tanınmayan Gautam Adani ise son zamanlarda yaptığı çıkış ile adından söz ettiriyor. Son 2 yılda servetini 4'e katlayan sanayici Adani, bir zamanlar dünyanın en zengin insanları olan Jeff Bezos ve Bill Gates'i geçerek dünyanın en zenginleri listesinde en üst sıralara adını yazdırdı. Yanlış yatırımlar yapan Zuckerberg ise artık listede görünmüyor bile. İşte 2022 Forbes dünyanın en zengin insanları listesi