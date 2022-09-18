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Haberler Galeri Hintli milyarder Bezos’u ve Bill Gates’i tahtından etti, gözünü Elon Musk’a dikti! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi
Giriş Tarihi: 18.09.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 10:33

Hintli milyarder Bezos’u ve Bill Gates’i tahtından etti, gözünü Elon Musk’a dikti! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

Forbes dünyanın en zenginleri listesi her gün değişmekte. Özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte birçok insan, servetine servet kattı. Serveti hızla eriyen Facebook'un sahibi Zuckerberg, pandemi ile birlikte servetini ikiye katladı. Elon Musk ise 300 milyar dolar sınırına şimdiden ulaşmış durumda. Bunun yanında, pek de tanınmayan Gautam Adani ise son zamanlarda yaptığı çıkış ile adından söz ettiriyor. Son 2 yılda servetini 4'e katlayan sanayici Adani, bir zamanlar dünyanın en zengin insanları olan Jeff Bezos ve Bill Gates'i geçerek dünyanın en zenginleri listesinde en üst sıralara adını yazdırdı. Yanlış yatırımlar yapan Zuckerberg ise artık listede görünmüyor bile. İşte 2022 Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

Hintli milyarder Bezos’u ve Bill Gates’i tahtından etti, gözünü Elon Musk’a dikti! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

ELON MUSK SERVETİNİ ARTIRDI

Geçtiğimzi ay 250 milyar dolara kadar düşen servetiyle gündemi meşgul eden Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, bu ay servetini 273.2 milyar dolara çıkardı. İlk sıradaki yerini koruyan Musk, ikinciyle arasına bir hayli fark koymuş durumda. Musk'ın şimdiki hedefiyse 300 milyar dolar servete ulaşan ilk insan olmak.

Hintli milyarder Bezos’u ve Bill Gates’i tahtından etti, gözünü Elon Musk’a dikti! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

JEFF BEZOS TAHTINI HİNT MİLYARDERE KAYBETTİ!

Geçtiğimiz seneye kadar dünyanın en zengin insanı unvanını elinde barındıran eski Amazon CEO'su Jeff Bezos, yerini Hintli milyarder Gautam Adani'ye kaybetti. Son iki yılda servetini 20'ye katlayan Adani, gözünü Elon Musk'ın tahtına dikti.

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Hintli milyarder Bezos’u ve Bill Gates’i tahtından etti, gözünü Elon Musk’a dikti! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ZUCKERBERG'TE

5 Ekim 2021 tarihinde Facebook çökmeden evvel Mark Zuckerberg'ün serveti 127 milyar dolar seviyesindeydi. O gün, dünyanın en zengin 4'ncü insanı konumundaydı. Whatsapp, Instagram ve Facebook'a 8 saatlik girilememesi ve güvenlik açıklarının olduğuna dair iddialar sonucu o gün genç dahi servetinden 20 milyar dolar kaybetti.

Hintli milyarder Bezos’u ve Bill Gates’i tahtından etti, gözünü Elon Musk’a dikti! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

Bununla birlikte yaraları sarmak için hızlı bir şekilde Facebook'u metaverse ve kripto para rotasına sokan Zuckerberg, Bitcoin ve diğer kripto paraların düşüşüyle birlikte servetinin yarısını kaybetti. 5 Ekim'de 127 milyar doları olan Zuckerberg'ün şu an 52.8 milyar doları bulunmakta ve artık dünyanın en zengin 20 insanı arasında değil.

İşte dünyanın en zengin insanları listesi...

Hintli milyarder Bezos’u ve Bill Gates’i tahtından etti, gözünü Elon Musk’a dikti! İşte Forbes dünyanın en zengin insanları listesi

1 – Elon Musk 273.2 milyar dolar ABD (Tesla – SpaceX)

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