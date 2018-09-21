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ama gerçek!

Giriş Tarihi: 21.09.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 11:09
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ama gerçek!
İnanılmaz ama gerçek!

Ensesinde dev bir kitleyle yaşayan hasta, görenleri hayrete düşürdü

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ama gerçek!
İnanılmaz ama gerçek!

. Yıllarca bu şekilde yaşayan adam, nihayet bir doktora görünmeye karar verdi. Lipom tespit edilen hasta tedaviyle sağlığına kavuştu

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ama gerçek!
İnanılmaz ama gerçek!

Yıllarca bu şekilde yaşayan ismi açıklanmayan hasta, nihayet bir doktora görünmeye karar verdi.

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ama gerçek!
İnanılmaz ama gerçek!

Dr. Sandra Lee'nin kapısını çalan adamda lipom olduğu belirtildi.

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ama gerçek!
İnanılmaz ama gerçek!

Yavaş büyüyen, yağ hücreleri büyümesi olarak açıklanan lipom için üç aşamalı bir tedavi gerçekleştirildi.

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ama gerçek!
İnanılmaz ama gerçek!

Ensesindeki dev kitleden kurtulan hasta normal bir görünüme kavuştu.

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ama gerçek!
İnanılmaz ama gerçek!
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