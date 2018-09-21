İnanılmaz ama gerçek!

Ensesinde dev bir kitleyle yaşayan hasta, görenleri hayrete düşürdü . Yıllarca bu şekilde yaşayan adam, nihayet bir doktora görünmeye karar verdi. Lipom tespit edilen hasta tedaviyle sağlığına kavuştu Yıllarca bu şekilde yaşayan ismi açıklanmayan hasta, nihayet bir doktora görünmeye karar verdi. Dr. Sandra Lee'nin kapısını çalan adamda lipom olduğu belirtildi. Yavaş büyüyen, yağ hücreleri büyümesi olarak açıklanan lipom için üç aşamalı bir tedavi gerçekleştirildi. Ensesindeki dev kitleden kurtulan hasta normal bir görünüme kavuştu.