Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 12:40

İngiliz basını çığırından çıktı! Erdoğan düşmanlığında son nokta: "Türkiye NATO'nun emir eri olsun"

Seçime saatler kalmasına rağmen Batı basını durmak bilmiyor. İngiliz The Economist'in başını çektiği Batı medyası Erdoğan düşmanlığını körüklemeye devam ediyor. Algı operasyonlarının ardı arkası kesilmezken İngiliz The Telegraph, 'Erdoğan kaybederse dünya sevinecek' dedi. 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkarlarına uygun davranacağını yazan gazete, Türkiye'nin NATO üyeliğinden duyulan rahatsızlığını da gözler önüne serdi.