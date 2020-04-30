İngiltere, Fransa ve Belçika'da görüldü! Çocuklarda coronavirüs endişesi: Belirtileri ise...

Dünya coronavirüs salgını ile mücadele ederken İngiltere'den gelen bir haber endişeleri artırdı. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen bir sendromun görülmesi coronavirüs şüphesini de beraberinde getirdi. İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, Fransa ve Belçika'nın da aralarında görüldüğü bir dizi ülkede daha görüldü. Kawasaki hastalığına benzeyen belirtiler gösteren sendrom dünya çapında 100 çocukta görüldü. Kalbi ve damarları etkileyen Kawasaki hastalığına benzetilen hastalığın görüldüğü bazı kişilerde coronavirüs tespit edildi. Bu sendromun belirtileri ise şu şekilde...