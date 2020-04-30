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Haberler Galeri İngiltere, Fransa ve Belçika'da görüldü! Çocuklarda coronavirüs endişesi: Belirtileri ise...

, ve 'da görüldü! Çocuklarda endişesi: Belirtileri ise...

Dünya salgını ile mücadele ederken 'den gelen bir haber endişeleri artırdı. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen bir sendromun görülmesi coronavirüs şüphesini de beraberinde getirdi. İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, ve 'nın da aralarında görüldüğü bir dizi ülkede daha görüldü. hastalığına benzeyen belirtiler gösteren sendrom dünya çapında 100 çocukta görüldü. Kalbi ve damarları etkileyen Kawasaki hastalığına benzetilen hastalığın görüldüğü bazı kişilerde coronavirüs tespit edildi. Bu sendromun belirtileri ise şu şekilde...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:14
İngiltere, Fransa ve Belçika'da görüldü! Çocuklarda coronavirüs endişesi: Belirtileri ise...

Dünya salgını ile mücadele ederken 'den gelen bir haber endişeleri artırdı. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen bir sendromun görülmesi coronavirüs şüphesini de beraberinde getirdi. İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, ve 'nın da aralarında görüldüğü bir dizi ülkede daha görüldü. hastalığına benzeyen belirtiler gösteren sendrom dünya çapında 100 çocukta görüldü. Kalbi ve damarları etkileyen Kawasaki hastalığına benzetilen hastalığın görüldüğü bazı kişilerde coronavirüs tespit edildi. Bu sendromun belirtileri ise şu şekilde...

İngiltere, Fransa ve Belçika'da görüldü! Çocuklarda coronavirüs endişesi: Belirtileri ise...

KORONAVİRÜSE BAĞLI OLMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR!

Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen ve aralarından , ile 'nın da yer aldığı bir dizi ülkede görülen yeni bir sendromun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olmasından endişe ediliyor.

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İngiltere, Fransa ve Belçika'da görüldü! Çocuklarda coronavirüs endişesi: Belirtileri ise...

BELİRTİLERİ ŞU ŞEKİLDE...

Varlığı, İngiliz Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) doktorlara yolladığı bilgi notuyla kamuoyuna yansıyan sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş,

İngiltere, Fransa ve Belçika'da görüldü! Çocuklarda coronavirüs endişesi: Belirtileri ise...

düşük tansiyon,

İngiltere, Fransa ve Belçika'da görüldü! Çocuklarda coronavirüs endişesi: Belirtileri ise...

kızarıklık ve

İngiltere, Fransa ve Belçika'da görüldü! Çocuklarda coronavirüs endişesi: Belirtileri ise...

solunum güçlüğü...

İngiltere, Fransa ve Belçika'da görüldü! Çocuklarda coronavirüs endişesi: Belirtileri ise...

Kalbi ve damarları etkileyen sendrom, benzer belirtilerle bilinen hastalığına benzetilirken, hastaların bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi, yeni sendromun mevcut salgınla bağlantılı olabileceği kuşkusunu beraberinde getirdi.

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