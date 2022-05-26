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Haberler Galeri İngiltere'de kan donduran cinayet: Evlat edineceği bebek ağlamasın diye...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 23:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 23:33

İngiltere'de kan donduran cinayet: Evlat edineceği bebek ağlamasın diye...

İngiltere gündemi yine bir bebek cinayeti ile sarsıldı. Kan donduran olay İngiltere'nin Cumbria bölgesinde yaşandı. 38 yaşındaki Laura Castle ve 35 yaşındaki kocası Scott Castle'ın evine yerleştirilen kimsesiz bebek ilk doğum gününden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ölümü nedeniyle suçlanan üvey anne suçunu itiraf etti: Bebek ağlamasın diye...

İngiltere’de kan donduran cinayet: Evlat edineceği bebek ağlamasın diye...

İngiltere kan donduran bebek cinayetini konuşuyor. İngiltere'nin Cumbria bölgesinde James Corkill isimli kimsesiz bebek kısa bir süre sonra kafa travması sonucu hayatını kaybetti.

İngiltere’de kan donduran cinayet: Evlat edineceği bebek ağlamasın diye...

Talihsiz bebek Cumbria'daki yetkililer tarafından 38 yaşındaki Laura Castle ve 35 yaşındaki kocası Scott Castle'ın evine yerleştirilmişti.

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İngiltere’de kan donduran cinayet: Evlat edineceği bebek ağlamasın diye...

Küçük bebek beş ay sonra kafa travması sonucu öldü.

İngiltere’de kan donduran cinayet: Evlat edineceği bebek ağlamasın diye...

Üvey anne bebeğin ölümünün ardından ailesine, arkadaşlarına ve polise bebeğin koltuktan düşüp başını sehpaya çarptığını söyledi.

İngiltere’de kan donduran cinayet: Evlat edineceği bebek ağlamasın diye...

Polisteki ifadesinde ise , "Bebek bezlerini sehpa çekmecesine koymak için uzandım. O sırada bebek yere düştü. Kucağıma aldığımda nefesi kesilmişti" dedi.

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