Giriş Tarihi: 26.05.2022 23:32
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
23:33
İngiltere'de kan donduran cinayet: Evlat edineceği bebek ağlamasın diye...
İngiltere gündemi yine bir bebek cinayeti ile sarsıldı. Kan donduran olay İngiltere'nin Cumbria bölgesinde yaşandı. 38 yaşındaki Laura Castle ve 35 yaşındaki kocası Scott Castle'ın evine yerleştirilen kimsesiz bebek ilk doğum gününden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ölümü nedeniyle suçlanan üvey anne suçunu itiraf etti: Bebek ağlamasın diye...