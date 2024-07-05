Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İngiltere’de yeni Başbakan Keir Starmer’ın kirli geçmişi ortaya çıktı! ‘Siyonistim’ demişti: İsrail’den şok mesaj!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:00

İngiltere’de yeni Başbakan Keir Starmer’ın kirli geçmişi ortaya çıktı! ‘Siyonistim’ demişti: İsrail’den şok mesaj!

Son dakika haberleri: İngiltere'de seçim sonuçları belli oldu. Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, sandıklardan ezici bir üstünlükle birinci çıktı. Başbakan Rishi Sunak'ı büyük bir hezimete uğratan ve koltuğu devralacak olan Starmer'a ilk tebriğin İsrail'den gelmesinin ardından gözler İşçi Partili ismin kirli geçmişine çevrildi. Gazze işgalinin başladığı günden bu yana "İsrail'in yaptıklarının haklı" olduğu savunan ismin 4 yıl önce verdiği bir demeç ise İngiltere'de yeni dönemin karanlığını açığa çıkardı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’de yeni Başbakan Keir Starmer’ın kirli geçmişi ortaya çıktı! ‘Siyonistim’ demişti: İsrail’den şok mesaj!

İngiltere'de bugün gerçekleştirilen erken genel seçimlerde İşçi Partisi, ezici oy üstünlüğüyle zafer elde etti. Avrupa genelinde aşırı sağın etkinliğinin arttığı bir dönemde İngiltere'de seçmen, demokratik tercihini büyük oranda merkez-sol yönelimli bir partiden yana kullandı.

İngiltere’de yeni Başbakan Keir Starmer’ın kirli geçmişi ortaya çıktı! ‘Siyonistim’ demişti: İsrail’den şok mesaj!

İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık dahilindeki Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de sandıkların yerel saatle 22.00'de kapanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketleri, yeni hükümetin İşçi Partisi lideri Keir Starmer tarafından kurulacağını ortaya koydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiltere’de yeni Başbakan Keir Starmer’ın kirli geçmişi ortaya çıktı! ‘Siyonistim’ demişti: İsrail’den şok mesaj!

Sandık çıkış anketlerine göre 650 üyeli Avam Kamarası'nın üyelerinin belirlendiği seçimlerde İşçi Partisi, 410 sandalyeye ulaşarak mecliste ezici bir çoğunluğa ulaştı. Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı ise 131'de kaldı.

İngiltere’de yeni Başbakan Keir Starmer’ın kirli geçmişi ortaya çıktı! ‘Siyonistim’ demişti: İsrail’den şok mesaj!

KOLTUĞA STARMER GELİYOR

İngiltere'nin yeni başbakanı olması beklenen Keir Starmer, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarına son vereceği görülen seçimlerin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Bu seçimde İşçi Partisi için kampanya yürüten, bize oy veren ve yenilenmiş olan İşçi Partimize güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.

İngiltere’de yeni Başbakan Keir Starmer’ın kirli geçmişi ortaya çıktı! ‘Siyonistim’ demişti: İsrail’den şok mesaj!

"DEĞİŞMİŞ" BİR PARTİ OLARAK YÖNETECEĞİZ DEMİŞTİ…

Ülkenin yeni başbakanı olacak İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Sıra verdiğimiz sözleri yerine getirmeye geldi. Değişmiş bir İşçi Partisi olarak ülkeyi yöneteceğiz" dedi. 2010'dan bu yana iktidarda olan Muhafazakar Parti ise hezimete uğradı.

SON DAKİKA