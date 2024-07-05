İngiltere’de yeni Başbakan Keir Starmer’ın kirli geçmişi ortaya çıktı! ‘Siyonistim’ demişti: İsrail’den şok mesaj!

KOLTUĞA STARMER GELİYOR

İngiltere'nin yeni başbakanı olması beklenen Keir Starmer, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarına son vereceği görülen seçimlerin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Bu seçimde İşçi Partisi için kampanya yürüten, bize oy veren ve yenilenmiş olan İşçi Partimize güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.