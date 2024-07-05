Giriş Tarihi: 05.07.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
11:00
İngiltere’de yeni Başbakan Keir Starmer’ın kirli geçmişi ortaya çıktı! ‘Siyonistim’ demişti: İsrail’den şok mesaj!
Son dakika haberleri: İngiltere'de seçim sonuçları belli oldu. Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, sandıklardan ezici bir üstünlükle birinci çıktı. Başbakan Rishi Sunak'ı büyük bir hezimete uğratan ve koltuğu devralacak olan Starmer'a ilk tebriğin İsrail'den gelmesinin ardından gözler İşçi Partili ismin kirli geçmişine çevrildi. Gazze işgalinin başladığı günden bu yana "İsrail'in yaptıklarının haklı" olduğu savunan ismin 4 yıl önce verdiği bir demeç ise İngiltere'de yeni dönemin karanlığını açığa çıkardı.