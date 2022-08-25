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Giriş Tarihi: 25.08.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 16:57

İngiltere'deki korkunç kazada Türk kızı hayatını kaybetti: Dehşet anlarını arabadaki arkadaşı anlattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı hız nedeniyle bir kaza meydana gelmiş, lüks araç tren raylarına düşmüştü. Yaşanan korkunç kazada sürücü ağır yaralanarak tedavi altına alınırken araçta bulunan Türk kızı Yağmur Özden hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan 26 yaşındaki güzellik uzmanı Zamarod Arif, arkadaşını kaybettiği kaza anlarını anlattı.

İngiltere’deki korkunç kazada Türk kızı hayatını kaybetti: Dehşet anlarını arabadaki arkadaşı anlattı

Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da korkunç bir kaza meydana geldi. Lüks bir araç aşırı hızdan dolayı kaza yaptı. Korkunç kazada Türk kızı Yağmur Özden hayatını kaybetti.

İngiltere’deki korkunç kazada Türk kızı hayatını kaybetti: Dehşet anlarını arabadaki arkadaşı anlattı

24 yaşındaki sürücü Rida Al Mousawi'nin aracın kotrolünü kaybetmesi ile meydana gelen kazada araç, Batı Londra'daki Park Royal tren istasyonuna girdi ve raylara düştü.

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İngiltere’deki korkunç kazada Türk kızı hayatını kaybetti: Dehşet anlarını arabadaki arkadaşı anlattı

Daily Mail'de yer alan haberde, korkunç kazada 33 yaşındaki Yağmur Özden'in arka yolcu koltuğundan fırladığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

İngiltere’deki korkunç kazada Türk kızı hayatını kaybetti: Dehşet anlarını arabadaki arkadaşı anlattı

Diğer yolcu ve yakın arkadaşı olan Zamarod Arif ile sürücü Rida Al Mousawi ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İngiltere’deki korkunç kazada Türk kızı hayatını kaybetti: Dehşet anlarını arabadaki arkadaşı anlattı

Özden'ın aracının aküsünün bittiği, o nedenle arkadaşları ile seyahat ettiği öğrenilirken kaza anında Zamarod Arif ve Rida Al Mousawi'nin emniyet kemerinin hayatlarını kurtardığı belirtildi.

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