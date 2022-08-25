Giriş Tarihi: 25.08.2022 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
16:57
İngiltere'deki korkunç kazada Türk kızı hayatını kaybetti: Dehşet anlarını arabadaki arkadaşı anlattı
İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı hız nedeniyle bir kaza meydana gelmiş, lüks araç tren raylarına düşmüştü. Yaşanan korkunç kazada sürücü ağır yaralanarak tedavi altına alınırken araçta bulunan Türk kızı Yağmur Özden hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan 26 yaşındaki güzellik uzmanı Zamarod Arif, arkadaşını kaybettiği kaza anlarını anlattı.