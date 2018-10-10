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Iraklı 'in ölüm anı ortaya çıktı

Öldürülen Iraklı ünlü 'in uğradığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 11:41
Iraklı model Tara Fares'in ölüm anı ortaya çıktı

Tare Fares'in silahlı saldırı sonucu ölüm anı kamerada.

Iraklı model Tara Fares'in ölüm anı ortaya çıktı

Iraklı foto Tare Fares, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

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Iraklı model Tara Fares'in ölüm anı ortaya çıktı

Fares daha 22 yaşındaydı.

Iraklı model Tara Fares'in ölüm anı ortaya çıktı

Reuters haber ajansı genç kadının öldürüldüğü anın görüntülerini yayınladı.

Iraklı model Tara Fares'in ölüm anı ortaya çıktı

Görüntülerde Fares, aracıyla bir sokakta ilerlerken bir saldırgan tarafından 3 kurşunla vuruluyor.

Iraklı model Tara Fares'in ölüm anı ortaya çıktı

Saldırgan olayın ardından motosikletle olay mahalinden hızla uzaklaşıyor.

Iraklı model Tara Fares'in ölüm anı ortaya çıktı

Fares, ülkesinde oldukça popüler bir isimdi.

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