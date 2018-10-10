Iraklı model Tara Fares'in ölüm anı ortaya çıktı

Öldürülen Iraklı ünlü model Tara Fares'in uğradığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Tare Fares'in silahlı saldırı sonucu ölüm anı kamerada. Iraklı fotomodel Tare Fares, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Fares daha 22 yaşındaydı. Reuters haber ajansı genç kadının öldürüldüğü anın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Fares, aracıyla bir sokakta ilerlerken bir saldırgan tarafından 3 kurşunla vuruluyor. Saldırgan olayın ardından motosikletle olay mahalinden hızla uzaklaşıyor. Model Fares, ülkesinde oldukça popüler bir isimdi.