Haberler Galeri İran-ABD görüşmelerinde kritik pazarlık: Savaşın eşiğinde tehlikeli diplomasi oyunu! ‘Tahran’ın stratejisi Trump’ı köşeye sıkıştırıyor’
Giriş Tarihi: 08.02.2026 14:46

İran-ABD görüşmelerinde kritik pazarlık: Savaşın eşiğinde tehlikeli diplomasi oyunu! ‘Tahran’ın stratejisi Trump’ı köşeye sıkıştırıyor’

ABD ile İran arasında Umman'da başlayan nükleer temaslar, tarafların "iyi niyet" açıklamalarına rağmen derin bir güven krizinin gölgesinde ilerliyor. ABD basınına göre, Washington baskıyı artırırken, Tahran yıllardır uyguladığı taktiği yeniden devreye soktu. Bu strateji, hızlı bir diplomatik zafer arayan ABD Başkanı Donald Trump'ı geri adım atmaya zorlayabilir. Ancak bölgede artan askeri yığınak ve İsrail'in alarm hali, diplomasinin sınırlarını her geçen gün daraltıyor.

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD'yi Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

"MÜZAKERELER DAR VE KIRILGAN"

The New York Times (NYT) gazetesindeki habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la tırmanan gerilimin ardından bir kez daha diplomasinin kapısını araladı. Ancak uzmanlara göre bu yol, Tahran'ın düşündüğünden çok daha dar ve kırılgan.

TAHRAN'IN DİPLOMASİ STRATEJİSİ

NYT'ye göre İran, nükleer program konusunda yıllardır uyguladığı taktiği yeniden devreye soktu. Bu taktik, müzakereleri uzatmak, zaman kazanmak ve askeri çatışmayı mümkün olduğunca ertelemek.

TRUMP KISA SÜREDE "ZAFER" İSTİYOR

Trump yönetimi ise kısa sürede "zafer" ilan edebileceği bir anlaşma peşinde. Tarafların bu zıt beklentileri, süreci daha baştan riskli hale getiriyor.

ABD ile İran arasında cuma günü Umman'da yapılan nükleer görüşmeler, en azından şimdilik bir krize dönüşmedi. Görüşmeler ne sert bir kopuşla sonuçlandı ne de askeri bir müdahaleyle.

İRAN'IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, süreci "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi. Tarafların gelecekteki müzakereler için bir "çerçeve" üzerinde çalışacağını belirten Arakçi, başkentlerde yapılacak istişarelerin ardından görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Ertesi gün Telegram üzerinden paylaşım yapan Arakçi, İran'ın kırmızı çizgilerini bir kez daha vurguladı: Uranyum zenginleştirmeden vazgeçilmeyecek ve balistik füze programı müzakere konusu olmayacak.

TRUMP'IN ANLAŞMA İÇİN ASIL ŞARTI…

Trump da görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, sürecin "iyi başladığını" söyledi ve "anlaşma için acele etmiyorum" mesajı verdi. Ancak asıl şartının İran'ın "asla nükleer silaha sahip olmaması" olduğunun altını çizdi.

MÜZAKERELERDE ÇIKMAZ

Habere göre, bu noktada ciddi bir belirsizlik ortaya çıktı. Çünkü İran zaten nükleer silah üretmeyeceğini belirtiyor.

Ancak Trump'ın müzakere ekibi, ABD'nin gerçek hedefinin İran'ın uranyum zenginleştirme dahil nükleer programını tamamen durdurması olduğunu açıkça dile getiriyor.

ABD'NİN İRAN'DAN TALEPLERİ

ABD'nin ilk etapta masaya koyduğu talepler oldukça kapsamlı. Talepler arasında İran'ın elindeki tüm zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi, yaklaşık 440 kilogramlık, neredeyse bomba yapımına yetecek seviyedeki stokların tamamen devri, balistik füzelerin menzilinin İsrail'i vuramayacak şekilde sınırlandırılması, Hizbullah ve Husiler gibi bölgesel vekil güçlere verilen desteğin kesilmesi yer alıyor.

İsrail ise özellikle İran'ın son dönemde balistik füze üretim tesislerini hızla onarmasından endişeli. Bu tesisler, olası bir savaşta ilk hedefler arasında görülüyor.

"TRUMP BÖLGESEL SAVAŞIN RİSKLERİNİN FARKINDA"

Trump geçmişte sınırlı ve hızlı askeri operasyonlara sıcak bakmış bir lider. Ancak bu kez uzun ve bölgesel bir savaşın sonuçlarının farkında.

Böyle bir çatışma, yüzlerce ABD'linin ölümüne yol açabilir, İsrail'i ağır biçimde vurabilir, küresel enerji piyasalarını sarsabilir ve Trump'ın tabanında ciddi tepki doğurabilir.

Özellikle "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" hareketi, Orta Doğu'da yeni ve uzun bir savaşa açıkça karşı çıkıyor.

"TAHRAN MASADA TECRÜBELİ"

Haziran ayında İsrail ve ABD ile yaşanan kısa süreli çatışma, iç protestolar ve ağır baskılara rağmen İran hala ayakta. Üstelik Tahran, müzakere masasında son derece deneyimli.

Chatham House Orta Doğu Programı Direktörü Sanam Vakil, "İran, sanki hiçbir şey olmamış gibi müzakere çerçevesini koruyor. Ne protestoları ne de Trump'ın askeri tehditlerini masaya yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN SABRI TEST EDİLİYOR"

Vakil'e göre asıl soru, Trump'ın bu uzun ve sabır gerektiren sürece ne kadar dayanabileceği. Tahran, açıkça bu sabrı test ediyor.

ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı, İran üzerinde baskı kurmayı hedefliyor. Ancak aynı zamanda olası bir bölgesel savaşa hazırlık için de zamana ihtiyaç var. Bu da diplomasiyi, en azından kısa vadede, mümkün kılıyor.

Yine de Trump'ın geçmişte İran'daki protestoculara açık destek vermesi, askeri müdahale ihtimalini önceki dönemlere kıyasla artırmış durumda.

OLASI ABD-İRAN SAVAŞININ SONUÇLARI…

Analistlere göre bir savaşın sonucu da belirsiz. Hükümet devrilse bile Batı yanlısı bir yönetimin gelmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Daha sert, askeri bir yönetim ortaya çıkabilir ve böyle bir yönetim nükleer silaha yönelmeyi "hayatta kalma garantisi" olarak görebilir.

Quincy Enstitüsü'nden İran uzmanı Trita Parsi'ye göre Tahran'da güçlü bir kanaat var: "Trump, İran'ın zayıflığını abartıyor."

Parsi'ye göre İran tarafı, gerekirse kısa ama sert bir savaşın Trump'ın bu algısını değiştireceğine inanıyor.

İran büyük kayıplar verse bile, ABD ve İsrail'in de ciddi bedel ödeyeceğini ve Trump'ın buna tahammül edemeyeceğini düşünüyor.

"GÖRÜŞMELER ER YA DA GEÇ ÇÖKEBİLİR"

Trump'ın "sıfır uranyum zenginleştirme, füze sınırı ve vekil güçlere destek yok" talepleri, İran açısından teslimiyet anlamına geliyor. Bu da görüşmelerin er ya da geç çökmesi anlamına geliyor.