İran-ABD görüşmelerinde kritik pazarlık: Savaşın eşiğinde tehlikeli diplomasi oyunu! ‘Tahran’ın stratejisi Trump’ı köşeye sıkıştırıyor’
Giriş Tarihi: 08.02.2026 14:46
ABD ile İran arasında Umman'da başlayan nükleer temaslar, tarafların "iyi niyet" açıklamalarına rağmen derin bir güven krizinin gölgesinde ilerliyor. ABD basınına göre, Washington baskıyı artırırken, Tahran yıllardır uyguladığı taktiği yeniden devreye soktu. Bu strateji, hızlı bir diplomatik zafer arayan ABD Başkanı Donald Trump'ı geri adım atmaya zorlayabilir. Ancak bölgede artan askeri yığınak ve İsrail'in alarm hali, diplomasinin sınırlarını her geçen gün daraltıyor.