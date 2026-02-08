İran-ABD görüşmelerinde kritik pazarlık: Savaşın eşiğinde tehlikeli diplomasi oyunu! ‘Tahran’ın stratejisi Trump’ı köşeye sıkıştırıyor’

"TRUMP'IN SABRI TEST EDİLİYOR"

Vakil'e göre asıl soru, Trump'ın bu uzun ve sabır gerektiren sürece ne kadar dayanabileceği. Tahran, açıkça bu sabrı test ediyor.

ABD'nin bölgedeki askeri yığınağı, İran üzerinde baskı kurmayı hedefliyor. Ancak aynı zamanda olası bir bölgesel savaşa hazırlık için de zamana ihtiyaç var. Bu da diplomasiyi, en azından kısa vadede, mümkün kılıyor.