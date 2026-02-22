Haberler
Galeri
İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık
Giriş Tarihi: 22.02.2026 16:58
İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık
ABD Orta Doğu'ya 2003'ten bu yana en büyük askeri yığınağını yaparken, Tahran'da alarm seviyesi yükseldi. ABD medyasına göre, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, olası bir suikast ya da savaş senaryosuna karşı yetki devri ve komuta zincirini netleştirdi. Bölge kritik bir eşiğe doğru ilerlerken, iki taraf da olası çatışma için hazırlıklarını sürdürüyor.