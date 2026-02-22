İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

NYT'ye göre, Hamaney'in talimatları muhtemel acil durumlarda uygulanacak yetki devri ve komuta zincirlerini kapsıyor. Haberde, Hamaney'in, kilit askeri ve siyasi görevler için birden fazla halef katmanı belirlediği ve iletişim kesilirse veya kendisi öldürülürse karar alma yetkisini kendisine çok yakın isimlere devrettiği bildirildi.