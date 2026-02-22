Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık
Giriş Tarihi: 22.02.2026 16:58

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

ABD Orta Doğu'ya 2003'ten bu yana en büyük askeri yığınağını yaparken, Tahran'da alarm seviyesi yükseldi. ABD medyasına göre, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, olası bir suikast ya da savaş senaryosuna karşı yetki devri ve komuta zincirini netleştirdi. Bölge kritik bir eşiğe doğru ilerlerken, iki taraf da olası çatışma için hazırlıklarını sürdürüyor.

AJANSLAR
  • ABONE OL
İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Açık kaynak istihbarat verilerini takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre, ABD'nin İran'a askeri sevkiyatları sürüyor.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

GERİLİMİ TIRMANDIRAN ASKERİ HAREKETLİLİK

ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik'i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Orta Doğu'ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.

ABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Orta Doğu'ya gönderdi.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi. Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Bölgedeki askeri hareketlilik, sivil uçuş takip platformlarına da yansıdı. Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, son bir hafta içinde dünya genelinde en çok takip edilen uçuşların neredeyse tamamını ABD Hava Kuvvetlerine ait seferler oluşturdu.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

"BÖYLE BİR GÜÇ KONUŞLANDIRILDIYSA SALDIRI OLACAKTIR"

Chicago Üniversitesinden, güvenlik alanında uzmanlaşan Siyaset Bilimi Profesörü Robert Pape, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, ABD'nin hava kuvvetlerine ikmal tankerlerinin havada destek sağladığına dikkati çekerek, "Uzmanların bildiği üzere lojistik, savaşın temelidir." yorumunu yaptı.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Pape, tankerlerin sayısının artmasının, hava operasyonunun çok geride kalmadığına işaret ettiğini belirterek, bunun 2003'te Irak'ın işgalinden bu yana "Orta Doğu'daki en büyük ABD hava gücü olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Washington'ın dünya genelinde konuşlandırılabilir hava gücü kapasitesinin yüzde 40 ila 50'sini Orta Doğu'ya yönlendirdiğini ifade eden Pape, 1991 Körfez Savaşı ve 2003'teki Irak işgalindeki hava gücünün seviyesine atıfta bulunarak, "ABD, hiç potansiyel bir düşmana karşı bu kadar büyük bir güç konuşlandırıp saldırı başlatmaktan geri durmadı." görüşünü paylaştı.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

ABD ORDUSUNDA SIKINTILAR BAŞ GÖSTERDİ

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre de Haziran 2025'ten bu yana sularda olan USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki denizciler, bu yolculuklarında zorlanıyor, görev süresinin uzatılması nedeniyle kızgınlık duyuyor.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Akdeniz'e gitmesi planlanan ancak ABD'nin o dönem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırısı nedeniyle Karayipler'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisinin görev süresi, bu yılın başında uzatılarak İran'a olası saldırılara destek amacıyla Orta Doğu'ya yönlendirildi.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Denizciler, ailelerinin cenazeleri, doğum günü kutlamaları ve düğünleri gibi özel günlerine katılamadıklarını belirtiyor. Büyüme çağındaki çocuklarından uzak kaldıkları için zorlanan personel işlerini bırakmayı düşünüyor.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Ayrıca görev süresinin uzatılması nedeniyle 8 ayın ardından gemideki ekipmanlar bozulmaya başlıyor ve yapılması gereken bakımlar erteleniyor.

Gemideki denizcilerden birinin babası, oğlunun tuvaletlerde sorunlar yaşandığını anlattığını aktardı.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Gemideki yetkililer de kanalizasyon sisteminde bazı arızaların bulunduğunu ancak bu durumun görevlerini yürütmeyi engelleyecek düzeyde olmadığını bildirdi.

Ford'un yanı sıra USS Abraham Lincoln uçak gemisi de Orta Doğu'ya gönderildi.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

HAMANEY'DEN ÖLDÜRÜLME İHTİMALİNE KARŞI ACİL DURUM PLANI

ABD'nin muhtemel saldırı tehdidi, İran'ı alarma geçirdi. The New York Times gazetesinin (NYT) haberine göre, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, muhtemel ABD veya İsrail saldırılarında öldürülmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair kıdemli yardımcılarına talimatlar verdi.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

NYT'ye göre, Hamaney'in talimatları muhtemel acil durumlarda uygulanacak yetki devri ve komuta zincirlerini kapsıyor. Haberde, Hamaney'in, kilit askeri ve siyasi görevler için birden fazla halef katmanı belirlediği ve iletişim kesilirse veya kendisi öldürülürse karar alma yetkisini kendisine çok yakın isimlere devrettiği bildirildi.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

HAMANEY'IN SADIK YARDIMCISI DEVLETİN BAŞINA MI GEÇTİ?

Haberde ayrıca, Hamaney'in geçtiğimiz ay ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında sadık yardımcısı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi merkezi bir yönetim rolüne yükselterek fiilen devlet işlerinin başına geçirdiği iddia edildi.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

ABD'li gazetenin kıdemli İranlı yetkililer, Devrim Muhafızları üyeleri ve eski diplomatlarla yapılan röportajlara dayandırdığı haberinde, Laricani'nin protestoların bastırılmasını ve Washington ile hassas nükleer diplomasi sürecini yönettiği; Rusya, Katar ve Umman dahil müttefiklerle de koordinasyon sağladığı kaydedildi.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Laricani'nin ayrıca ABD saldırılarına karşı muhtemel savaş planlamalarını yürüttüğü ifade edildi.

Laricani'nin Yüksek Lider'in muhtemel halefi olarak görülmediği; Hamaney'in en güvenilen kriz yöneticilerinden biri olduğu vurgulandı.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ YÜKSEK ALARMDA

Habere göre İran, silahlı kuvvetlerini yüksek alarma geçirdi; füzeleri Irak ve Basra Körfezi çevresine konuşlandırdı ve muhtemel bir çatışmaya hazırlık için askeri tatbikatlar gerçekleştirdi.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Kamuoyuna yönelik açıklamalarda Hamaney, herhangi bir saldırıya güçlü bir yanıt verileceğini belirterek meydan okuyan bir ton takındı.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

"DÜŞMANIN TÜM HAREKETLERİ SÜREKLİ İZLENİYOR"

İran basınına yansıyan haberlere göre ise, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr kentinde yer alan bir askeri birliği ziyaret etti.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Cihanşahi burada yaptığı açıklamada, kara kuvvetlerinin ülke topraklarını korumak için elinden geleni yaptığına vurgu yaparak, "Düşmanın tüm hareketleri devamlı izleniyor. Askerlerimiz gelişmiş imkanlarla bu topraklara karşı hiçbir düşmanca harekete izin vermeyecek." İfadesini kullandı.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

İran Kara Kuvvetlerinin caydırıcı bir rolü olduğuna atıf yapan Cihanşahi, ülkesine yönelik olası tehditleri henüz başlangıç aşamasındayken yok edebilecek seviyeye ulaştıklarını öne sürdü.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

"İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI LÜBNAN'DA"

ABD ile İran arasındaki olası çatışma ihtimali bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, Suudi yayın kuruluşu Al-Arabiya dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

İran ABD saldırısına nasıl direnecek? Hamaney ‘ölümünden sonrasının’ planını çizdi! Orta Doğu’da savaş için kritik hazırlık

Al-Arabiya'nın Hizbullah'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hizbullah'ın kontrolünü fiilen ele alarak, örgütü ABD ve İsrail ile olası bir savaşa hazırladığı bildirildi.