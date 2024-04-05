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Haberler Galeri İran’dan İsrail’e gözdağı! Hamaney açık açık tehdit etti: Siyonist rejim tokat yiyecek!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:38

İran’dan İsrail’e gözdağı! Hamaney açık açık tehdit etti: Siyonist rejim tokat yiyecek!

Gazze, 7 Ekim'den bu yana İsrail ablukasına alınmışken Orta Doğu'da bir kez daha tansiyon yükseldi. Katil İsrail ordusunun 1 Nisan'da İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıda aralarında Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 general olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Bu kanlı saldırının ardından İran'dan peş peşe gözdağı mesajları geldi. Tehran Times'a konuşan İran lideri Ali Hamaney, "Siyonist rejim tokat yiyip çöküşe yaklaşacak" diyerek İsrail'i açık açık tehdit etti. Bu gelişmelerin üzerine panikleyen İsrail ordusu harekete geçti. Yedek askerlerin orduya çağırıldığı ve Tel Aviv'de sığınakların açıldığı belirtildi.

İran’dan İsrail’e gözdağı! Hamaney açık açık tehdit etti: Siyonist rejim tokat yiyecek!

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken Orta Doğu'da bir kez daha tansiyon yükseldi. İsrail'in önceki gün İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını hedef aldı ve saldırıda Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin de aralarında olduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

İran’dan İsrail’e gözdağı! Hamaney açık açık tehdit etti: Siyonist rejim tokat yiyecek!

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general toplam 7 kişinin hedef alındığı saldırının F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle gerçekleştiğini dile getirdi.

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İran’dan İsrail’e gözdağı! Hamaney açık açık tehdit etti: Siyonist rejim tokat yiyecek!

HAMANEY'DAN AÇIK TEHDİT: TOKAT YİYECEK!

İsrail'in saldırısı üzerine İran lideri Ali Hamaney'den tehdit gibi açıklamalar geldi. Rejime yakınlığı ile bilinen Tehran Times, Hamaney'in 'İsrail suratına tokat yiyecek' manşeti ile İsrail'e açık açık gözdağı verdi. Hamaney'in "Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisi devam edecek ve bu rejim çöküşe yaklaşacak" sözleri üzerine İsrail ordusu alarma geçti. Yeni tedbirler alan İsrail'in yedek askerleri orduya çağırdığı iddia edildi.

İran’dan İsrail’e gözdağı! Hamaney açık açık tehdit etti: Siyonist rejim tokat yiyecek!

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ GÜÇLENDİRİLDİ... YEDEK ASKERLER ÇAĞIRILDI...

Al Jazeera'da yer alan habere göre, "Bu, İsrail'in Şam'daki İran misyonuna aralarında üst düzey bir Devrim Muhafızları komutanının da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldüren hava saldırılarının ardından İranlılardan bir tür misilleme saldırısı beklediği bir dönemde geldi" denildi. Haberde ayrıca "İsrail ordusunun bir değerlendirme sonrasında hava savunma sistemlerini güçlendirmeye karar verdiğini, bunun da yedekleri çağıracağı anlamına geldiğini öğreniyoruz" yoruma yer verdi.

İran’dan İsrail’e gözdağı! Hamaney açık açık tehdit etti: Siyonist rejim tokat yiyecek!

İSRAİLLİ YETKİLİ AÇIKLADI: FÜZE ATARSA ŞAŞIRMAM

Öte yandan İsrail merkezli Walla sitesi de İran tehdidi sonrası Büyük Tel Aviv Bölgesi'nde sığınakların açılacağı bilgisine yer verdi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre de İsrail'in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, "İran, doğrudan İsrail'e füze atarsa şaşırmam. Hizbullah, ramazan ayının son cuma günü yani tam iki gün sonra savaşı başlatmak için emir almış olabilir " dedi.

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