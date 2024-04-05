İran’dan İsrail’e gözdağı! Hamaney açık açık tehdit etti: Siyonist rejim tokat yiyecek!

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ GÜÇLENDİRİLDİ... YEDEK ASKERLER ÇAĞIRILDI...

Al Jazeera'da yer alan habere göre, "Bu, İsrail'in Şam'daki İran misyonuna aralarında üst düzey bir Devrim Muhafızları komutanının da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldüren hava saldırılarının ardından İranlılardan bir tür misilleme saldırısı beklediği bir dönemde geldi" denildi. Haberde ayrıca "İsrail ordusunun bir değerlendirme sonrasında hava savunma sistemlerini güçlendirmeye karar verdiğini, bunun da yedekleri çağıracağı anlamına geldiğini öğreniyoruz" yoruma yer verdi.