Haberler Galeri İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi
Giriş Tarihi: 23.04.2026 10:10

İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye el koyduğu anların görüntülerini yayımladı. Yayımlanan görüntülerde, Devrim Muhafızları'na ait sürat botlarının gemilere yaklaştığı ve silahlı askerlerin kısa sürede gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.

İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi

ABD ile İran arasındaki gerilim deniz sahasında yeni bir boyut kazandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi

OPERASYON ANLARI KAMERALARDA

Yayımlanan görüntülerde, Devrim Muhafızları'na ait sürat botlarının gemilere yaklaştığı ve silahlı askerlerin kısa sürede gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü. Operasyonun koordineli şekilde yürütüldüğü dikkat çekti.

İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı | Video

İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi

"DENİZ GÜVENLİĞİ İHLAL EDİLDİ"

İran tarafından yapılan açıklamada, "MSC-Francesca" ve "Epaminondas" adlı iki geminin gerekli izinler olmadan seyir yaptığı ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ettiği öne sürüldü. Bu gerekçeyle gemilerin durdurularak İran kıyılarına yönlendirildiği ifade edildi.

İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı: "İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi.

İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi

Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim, dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

Zahit Yılmaz - Editör
