İran’ın nefes kesen operasyonu! O görüntüler ortaya çıktı, Tahran iki gemiyi böyle ele geçirdi
Giriş Tarihi: 23.04.2026 10:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye el koyduğu anların görüntülerini yayımladı. Yayımlanan görüntülerde, Devrim Muhafızları'na ait sürat botlarının gemilere yaklaştığı ve silahlı askerlerin kısa sürede gemilerin kontrolünü ele geçirdiği görüldü.