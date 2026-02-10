Haberler
İran’ın nükleer tesislerinde kritik hazırlık: “Tahran karasularından uzak durun”
Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 10:43
Al Jazeera'ya göre ABD yönetimi, Washington-Tahran geriliminin artması üzerine Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD bayraklı ticari gemiler için yeni güvenlik yönergeleri yayımlayarak İran karasularından mümkün olduğunca uzak seyredilmesini ve olası İran müdahalelerinde mürettebatın zor kullanmamasını istedi. Bölgedeki askeri hareketlilik ve geçmiş deniz saldırıları, küresel enerji ve ticaret açısından kritik önemdeki boğazdaki riskleri yeniden gündeme getirirken; İsrail merkezli Emess'in paylaştığı uydu görüntülerine göre İran'ın İsfahan nükleer sahasında olası saldırılara karşı tünel girişlerini gizlediği ve savunma amaçlı hazırlıklar yaptığı iddia edildi.