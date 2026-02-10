İran’ın nükleer tesislerinde kritik hazırlık: “Tahran karasularından uzak durun”

Emess'e göre son günlerde toplanan uydu verileri, hassas kompleksin yüzey yapısının bilinçli biçimde değiştirildiğine işaret ediyor. Analizlere göre yer altı tünel sistemine açılan merkezi girişlerin toprakla kapatıldığı, böylece hem tespit edilmelerinin zorlaştırıldığı hem de erişimin büyük ölçüde engellendiği görülüyor.