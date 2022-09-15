İspanya Başbakanı Sanchez isyan etti: Eksik olan tek şey zombi istilası

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, üst üste yaşanan krizlerden şikayetçi... Sanchez, hükümetinin koronavirüs pandemisi, Ukrayna'daki savaş, yaşanan enerji krizi gibi bir dizi kritik durumla mücadele etmek zorunda kaldığını; eksik olan tek şeyin bir zombi istilası olduğunu söyledi. Sanchez, 2018'de göreve başlamasından bu yana hükümetinin koronaviüs salgını, La Palma yanardağı patlaması, Fırtına Filomena, maymun çiçeği, Ukrayna'daki çatışma ve müteakip olaylar gibi bir dizi sorunla uğraşmak zorunda kaldığını belirtti. ANKETLERİ TERSİNE ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ Hükümeti için düşük anket sayıları sorulduğunda İspanyol lider, halkın hayal kırıklığını ve öfkesini anladığını ve 'anketleri tersine çevirmek' için çalıştığını söyledi. Geçen yıl boyunca fiyat artışlarından muzdarip olan tüm AB ülkeleri arasında İspanya, koronavirüs pandemisinin ve Ukrayna ihtilafının ekonomik sonuçlarından özellikle sert bir şekilde etkilendi. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne göre, ülkedeki tüketici enflasyonu Temmuz ayında yüzde 10,7'ye yükselirken, son 12 ayda elektrik fiyatları yüzde 49, yakıt ve gaz fiyatları yüzde 23,9 ve yiyecek fiyatları yüzde 13,5 arttı.