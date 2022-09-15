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Haberler Galeri İspanya Başbakanı Sanchez isyan etti: Eksik olan tek şey zombi istilası
Giriş Tarihi: 15.09.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 10:46

İspanya Başbakanı Sanchez isyan etti: Eksik olan tek şey zombi istilası

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinde üst üste gelen krizlere adeta isyan etti. Sanchez verdiği bir röportajında "eksik olan tek şey bir zombi istilası" dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez isyan etti: Eksik olan tek şey zombi istilası

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, üst üste yaşanan krizlerden şikayetçi...

İspanya Başbakanı Sanchez isyan etti: Eksik olan tek şey zombi istilası

Sanchez, hükümetinin koronavirüs pandemisi, Ukrayna'daki savaş, yaşanan enerji krizi gibi bir dizi kritik durumla mücadele etmek zorunda kaldığını; eksik olan tek şeyin bir zombi istilası olduğunu söyledi.

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İspanya Başbakanı Sanchez isyan etti: Eksik olan tek şey zombi istilası

Sanchez, 2018'de göreve başlamasından bu yana hükümetinin koronaviüs salgını, La Palma yanardağı patlaması, Fırtına Filomena, maymun çiçeği, Ukrayna'daki çatışma ve müteakip olaylar gibi bir dizi sorunla uğraşmak zorunda kaldığını belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez isyan etti: Eksik olan tek şey zombi istilası

ANKETLERİ TERSİNE ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Hükümeti için düşük anket sayıları sorulduğunda İspanyol lider, halkın hayal kırıklığını ve öfkesini anladığını ve "anketleri tersine çevirmek" için çalıştığını söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez isyan etti: Eksik olan tek şey zombi istilası

Geçen yıl boyunca fiyat artışlarından muzdarip olan tüm AB ülkeleri arasında İspanya, koronavirüs pandemisinin ve Ukrayna ihtilafının ekonomik sonuçlarından özellikle sert bir şekilde etkilendi.

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