Giriş Tarihi: 15.09.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 10:46

İspanya Başbakanı Sanchez isyan etti: Eksik olan tek şey zombi istilası

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinde üst üste gelen krizlere adeta isyan etti. Sanchez verdiği bir röportajında "eksik olan tek şey bir zombi istilası" dedi.