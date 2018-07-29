Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da ciler isyan etti

'da internet üzerinden hizmet veren ve Cabify araçlarının sayısının sınırlandırılmasını isteyen cilerin Barselona'da çarşamba başlattığı grev ülke geneline yayılarak büyüyor.

Giriş Tarihi: 29.07.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 11:29
  • 1
  • 18
'da ciler isyan etti
İspanya'da taksiciler isyan etti

Ülkenin değişik bölgelerinden çok sayıda sürücüsü Barselona'da toplanırken, bunlar arasında 600 kilometre uzaklıktaki Bilbao'dan gelenler de vardı.

  • 2
  • 18
'da ciler isyan etti
İspanya'da taksiciler isyan etti

Şehir merkezindeki Gran Via Caddesi'ni trafiğe kapatan yaklaşık 400 ci, geceyi arabalarında ya da kurdukları çadırda geçirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 18
'da ciler isyan etti
İspanya'da taksiciler isyan etti

Her 30 ye bir veya Cabify şeklinde belirlenen oranın korunmasını talep eden taksicilere, başkent Madrid'deki meslektaşlarından da destek geldi. Madrid'deki taksiciler, sabah greve gitme kararı aldı.

  • 4
  • 18
'da ciler isyan etti
İspanya'da taksiciler isyan etti

Buna karşın bazı cilerin, engelliler, hamileler, bebekli aileler ve acil durumlar için sınırlı hizmet vermeyi sürdürdüğü kaydedildi.

  • 5
  • 18
'da ciler isyan etti
İspanya'da taksiciler isyan etti

Sanz, greve ilişkin "Şu anda Madrid'de yok" dedi.

  • 6
  • 18
'da ciler isyan etti
İspanya'da taksiciler isyan etti

Madrid Profesyonel Sürücüleri Federasyonu Başkanı Julio Sanz, taksicilerin "kendi inisiyatifleriyle" çalışmama kararı aldıklarını, Barajas Havaalanı ve Atocha Tren İstasyonu'ndan çekildikleri söyledi.

  • 7
  • 18
'da ciler isyan etti
İspanya'da taksiciler isyan etti

Çarşamba günü Barselona'da ciler, ve Cabify araç ve sürücülerine saldırmış, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılmıştı.

BİZE ULAŞIN