İspanya'da taksiciler isyan etti

İspanya'da internet üzerinden hizmet veren Uber ve Cabify araçlarının sayısının sınırlandırılmasını isteyen taksicilerin Barselona'da çarşamba başlattığı grev ülke geneline yayılarak büyüyor. Ülkenin değişik bölgelerinden çok sayıda taksi sürücüsü Barselona'da toplanırken, bunlar arasında 600 kilometre uzaklıktaki Bilbao'dan gelenler de vardı. Şehir merkezindeki Gran Via Caddesi'ni trafiğe kapatan yaklaşık 400 taksici, geceyi arabalarında ya da kurdukları çadırda geçirdi. Her 30 taksiye bir Uber veya Cabify şeklinde belirlenen oranın korunmasını talep eden taksicilere, başkent Madrid'deki meslektaşlarından da destek geldi. Madrid'deki taksiciler, sabah greve gitme kararı aldı. Buna karşın bazı taksicilerin, engelliler, hamileler, bebekli aileler ve acil durumlar için sınırlı hizmet vermeyi sürdürdüğü kaydedildi. Sanz, greve ilişkin 'Şu anda Madrid'de taksi yok' dedi. Madrid Profesyonel Taksi Sürücüleri Federasyonu Başkanı Julio Sanz, taksicilerin 'kendi inisiyatifleriyle' çalışmama kararı aldıklarını, Barajas Havaalanı ve Atocha Tren İstasyonu'ndan çekildikleri söyledi. Çarşamba günü Barselona'da taksiciler, Uber ve Cabify araç ve sürücülerine saldırmış, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırılmıştı.