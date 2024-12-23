Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
12:17
İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya oluşturuldu! Mossad yeni bir planın peşinde
Eylül ayında İsrail, Lübnan'daki Hizbullah üyelerine karşı beklenmedik bir operasyon düzenlemişti. Çağrı cihazlarının içine yerleştirilen gizli patlayıcılar vasıtasıyla ülke genelinde patlamalar gerçekleşmişti. Saldırının ardından bütün dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Herkes ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Olayın üzerinden 3 ay geçtikten sonra Mossad casusları planın detaylarını anlattı. Bununla yetinmeyen istihbarat ajanları yeni bir projenin de üzerinde çalıştıklarını belirtti.