İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya oluşturuldu! Mossad yeni bir planın peşinde

MOSSAD HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Gabriel'e göre, çağrı cihazlarının içlerinde saklanan patlayıcıları barındıracak şekilde biraz daha büyük yapılması gerekiyordu. Tuzaklı telsizler sadece Hizbullah üyelerine zarar verecek ve hatta onları sadece yaralayacak doğru miktarda patlayıcıyı bulmak için mankenler üzerinde defalarca test edildi.