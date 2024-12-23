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Haberler Galeri İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya oluşturuldu! Mossad yeni bir planın peşinde
Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:17

İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya oluşturuldu! Mossad yeni bir planın peşinde

Eylül ayında İsrail, Lübnan'daki Hizbullah üyelerine karşı beklenmedik bir operasyon düzenlemişti. Çağrı cihazlarının içine yerleştirilen gizli patlayıcılar vasıtasıyla ülke genelinde patlamalar gerçekleşmişti. Saldırının ardından bütün dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Herkes ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Olayın üzerinden 3 ay geçtikten sonra Mossad casusları planın detaylarını anlattı. Bununla yetinmeyen istihbarat ajanları yeni bir projenin de üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya oluşturuldu! Mossad yeni bir planın peşinde

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

Ülkede ertesi gün de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi de yaralanmıştı.

İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya oluşturuldu! Mossad yeni bir planın peşinde

MOSSAD AJANLARI İLGİNÇ DETAYLARI PAYLAŞTI

Yakın zamanda emekli olan iki üst düzey İsrail istihbarat ajanı, üç ay önce Lübnan ve Suriye'deki Hizbullah üyelerini hedef alan, patlayıcı çağrı cihazları ve telsizler kullanılarak yıllardır planlanan ölümcül gizli operasyon hakkında yeni ayrıntılar paylaştı.

Ajanlar, pazar gecesi yayınlanan CBS "60 Minutes" programında konuştu. Ajanlar, maske taktı ve kimliklerini gizlemek için değiştirilmiş seslerle konuştu.

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İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya oluşturuldu! Mossad yeni bir planın peşinde

"BİR HAYAL DÜNYASI OLUŞTURDUK"

"Michael" takma adını kullanan birinci ajan, operasyonun 10 yıl önce gizli patlayıcılarla dolu telsizler kullanılarak başladığını ve Hizbullah'ın bu cihazları fark etmeden düşmanı İsrail'den aldığını bildirdi. Telsizler, eylül ayına kadar patlatılmadı.

Michael, "Hizbullah'ı kandırmak için bir hayal dünyası oluşturduk" ifadelerini kullandı.

İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya oluşturuldu! Mossad yeni bir planın peşinde

PLANIN İKİNCİ AŞAMASI BÖYLE GERÇEKLEŞMİŞ

"Gabriel" takma adını kullanan ikinci ajan, planın ikinci aşamasının, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Hizbullah'ın Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinden çağrı cihazları satın aldığını öğrenmesinin ardından 2022'de devreye girdiğini belirtti.

İsrail ajanlarından şok itiraflar: Çağrı cihazı saldırısı için sahte bir dünya oluşturuldu! Mossad yeni bir planın peşinde

MOSSAD HER ŞEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Gabriel'e göre, çağrı cihazlarının içlerinde saklanan patlayıcıları barındıracak şekilde biraz daha büyük yapılması gerekiyordu. Tuzaklı telsizler sadece Hizbullah üyelerine zarar verecek ve hatta onları sadece yaralayacak doğru miktarda patlayıcıyı bulmak için mankenler üzerinde defalarca test edildi.

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