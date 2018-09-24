İsrail, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, aralarında Anadolu Ajansı serbest kameramanının bulunduğu 10 kişi yaralandı. Filistinliler, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey sınırı yakınlarında bir araya geldi. İsrail askerleri, barışçıl göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin şehit olduğu, 10 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi. Bakanlık, şehit olan Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşmadı. Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise 'sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.