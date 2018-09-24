İsrail, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin şehit olduğu, 10 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.