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, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 24.09.2018 20:47 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 20:56
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, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu
İsrail, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu

askerlerinin, abluka altındaki Şeridi'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, aralarında Anadolu Ajansı serbest kameramanının bulunduğu 10 kişi yaralandı.

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, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu
İsrail, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu

Filistinliler, barışçıl kapsamında Şeridi'nin kuzey sınırı yakınlarında bir araya geldi. askerleri, cilere gerçek mermiyle müdahale etti.

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, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu
İsrail, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu

'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin şehit olduğu, 10 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

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, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu
İsrail, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu

Bakanlık, şehit olan Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

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, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu
İsrail, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Şeridi'nin sınırında "" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

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, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu
İsrail, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu

askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu
İsrail, barışçı gösteri yapan sivilleri vurdu

askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden lere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

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