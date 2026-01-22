İsrail basını: Türk radarı İsrail’in hava harekatını sınırlayacak

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.01.2026 11:54

İsrail basınına göre, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını güçlendirme kapsamında Şam Havalimanı'na ASELSAN üretimi gelişmiş bir radar sistemi konuşlandırması, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bugüne kadar Suriye hava sahasında sahip olduğu görece hareket serbestisini ciddi biçimde sınırlayabilecek bir gelişme olarak değerlendirildi. Radarın 150–200 kilometre menzilde tüm hava hedeflerini hassas şekilde tespit ve takip edebilme kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, söz konusu adımın İsrail'in bölgedeki hava operasyonları açısından yeni güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdiği ifade edildi.

İsrail'in önde gelen haber kanallarından İ24 News'e göre, Türk ordusu Suriye'deki askeri varlığını güçlendirme kapsamında Şam Havalimanı'na gelişmiş bir radar sistemi konuşlandırdı. Söz konusu hamlenin, bugüne kadar Suriye hava sahasında görece serbest hareket eden İsrail Hava Kuvvetleri'nin operasyon alanını önemli ölçüde daraltabileceği değerlendirildi.

ASELSAN ÜRETİMİ HTRS-100 RADAR SİSTEMİ

Haberde Türkiye'nin savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN tarafından geliştirilen HTRS-100 hava trafik kontrol radar sisteminin konuşlandırılması, "Suriye başkentinin ana havacılık merkezi için önemli bir altyapı iyileştirmesi" olarak tanımlandı.

"TÜM HAVA HEDEFLERİNİ HASSAS ŞEKİLDE TESPİT EDEBİLİYOR"

Programda, HTRS-100 sisteminin havaalanı çevresindeki tüm hava hedeflerini yüksek hassasiyetle tespit ve takip edebildiği belirtildi. Ayrıca sistemin azami güvenilirlik ve performans için ileri teknolojilerle donatıldığı vurgulandı.

Haberde, radarın 150 ila 200 kilometre menzilde çalıştığı ve havaalanı çevresindeki tüm hava unsurlarını doğru şekilde izleyebildiği kaydedildi.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ HAVA OPERASYONLARINI SINIRLAMA ENDİŞESİ

Haberde, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılarak, Türkiye'nin Suriye topraklarına radar sistemleri konuşlandırma yönünde bir süredir hazırlık yaptığı hatırlatıldı. Bu adımın, İsrail'in Suriye hava sahasındaki hava operasyonları serbestisini ciddi ölçüde azaltabileceği değerlendirildi.

İsrail, geçtiğimiz yıl boyunca Suriye hava sahasında geniş bir hareket alanına sahip olmuş; bu sahayı İran gibi üçüncü ülkelerdeki hedeflere yönelik operasyonlarda da kullanmıştı.

İSRAİL İÇİN "POTANSİYEL TEHDİT" VURGUSU

İsrail merkezli TV kanalına göre, yaklaşık bir yıl önce, Esad rejiminin düşüşünün ardından İsrail, Suriye'de aralarında hava kuvvetleri üslerinin de bulunduğu çok sayıda askeri hedefe saldırı düzenledi. Bu saldırıların, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı askeri üsler kurabileceği ve bu üslerde insansız hava araçları konuşlandırabileceği endişesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

O dönemde konuşan bir İsrailli güvenlik kaynağı, Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalini "potansiyel bir tehdit" olarak nitelendirmişti.

Haberde İsrailli kaynağın, "Eğer bir Türk hava üssü kurulursa, bu İsrail'in Suriye'deki hareket serbestisinin ihlali anlamına gelir. Bu, karşı çıktığımız bir tehdittir. Hava harekâtı serbestisinin ihlaline izin vermeyeceğimizi göstermek için bu üsleri vurduk" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.