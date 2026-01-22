İsrail basını: Türk radarı İsrail’in hava harekatını sınırlayacak

İSRAİL İÇİN "POTANSİYEL TEHDİT" VURGUSU

İsrail merkezli TV kanalına göre, yaklaşık bir yıl önce, Esad rejiminin düşüşünün ardından İsrail, Suriye'de aralarında hava kuvvetleri üslerinin de bulunduğu çok sayıda askeri hedefe saldırı düzenledi. Bu saldırıların, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı askeri üsler kurabileceği ve bu üslerde insansız hava araçları konuşlandırabileceği endişesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.