İsrail basını: Türk radarı İsrail’in hava harekatını sınırlayacak
Giriş Tarihi: 22.01.2026 11:54
İsrail basınına göre, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını güçlendirme kapsamında Şam Havalimanı'na ASELSAN üretimi gelişmiş bir radar sistemi konuşlandırması, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bugüne kadar Suriye hava sahasında sahip olduğu görece hareket serbestisini ciddi biçimde sınırlayabilecek bir gelişme olarak değerlendirildi. Radarın 150–200 kilometre menzilde tüm hava hedeflerini hassas şekilde tespit ve takip edebilme kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, söz konusu adımın İsrail'in bölgedeki hava operasyonları açısından yeni güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdiği ifade edildi.