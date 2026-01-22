Haberler
İsrail basınında panik manşetleri: Tel Aviv yönetimi çaresiz! 'Bölgenin ipleri Başkan Erdoğan’da’
Giriş Tarihi: 22.01.2026 10:33
Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarıyla sahadaki dengeler kökten değişti. İsrail basını, Türkiye'nin hamleleriyle Suriye'nin hızla güçlenmesini Tel Aviv açısından "stratejik bir çöküş" olarak yorumladı. Emekli Tümgeneral Israel Ziv, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin iplerini elinde tuttuğunu belirterek Netanyahu yönetimini "uykuda" olmakla suçladı.