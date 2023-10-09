İsrail basınında sesler yükseliyor! Kıyametin arkasındaki ismi açıkladılar: Felaketin sorumlusu o!

"ETNİK TEMİZLİK YAPMAK İÇİN ADIMLAR ATTI"

Netanyahu'nun kendisini, geçmiş yıllarda kendisini savaşlardan ve İsrail'in çok sayıda kayıp vermesinden kaçınan temkinli bir lider olarak pazarladığını belirten gazete, "Son seçimlerdeki zaferinden sonra bu ihtiyatın yerini 'tamamen sağcı bir hükümet' politikası aldı ve Batı Şeria'yı ilhak etmek, El Halil Tepeleri ve Ürdün Vadisi de dahil olmak üzere Oslo'da tanımlanan C Bölgesi'nin bazı kısımlarında etnik temizlik yapmak için açık adımlar attı." sözlerini kullandı.