İsrail basınında sesler yükseliyor! Kıyametin arkasındaki ismi açıkladılar: Felaketin sorumlusu o!

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | Hamas'ın İsrail'in işgal eylemlerine karşı yürüttüğü Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan savaş, tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarda şimdiye dek 490'ı aşkın sivil hayatını kaybederken İsrail basınında da karmaşa baş gösterdi. Ülkenin en köklü gazetelerinden Haaretz, yayınlanan yeni analizinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu. Filistin halkına yıllardır sistematik bir şekilde uygulanan haksız politikalara işaret eden Haaretz, "Felaketin sorumlusu tek bir kişidir" ifadesine yer verdi.