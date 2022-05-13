Giriş Tarihi: 13.05.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 15:28

İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile'nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama

Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada başından vurulan Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümünden kimin sorumlu olduğu bilinmiyor. İsrail ve Filistin tarafları ise yaşanan olayda birbirlerini suçluyor. Uluslararası alanda olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmışken Daily Mail'den ilginç bir iddia geldi. Gazete, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail Savunam Bakanı Benny Gantz'ın kurşunun kendi taraflarındaki bir askerden çıkmasının muhtemel olduğunu kabul ettiğini söyledi.