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Haberler Galeri İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile'nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama
Giriş Tarihi: 13.05.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 15:28

İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile'nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama

Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada başından vurulan Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümünden kimin sorumlu olduğu bilinmiyor. İsrail ve Filistin tarafları ise yaşanan olayda birbirlerini suçluyor. Uluslararası alanda olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmışken Daily Mail'den ilginç bir iddia geldi. Gazete, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail Savunam Bakanı Benny Gantz'ın kurşunun kendi taraflarındaki bir askerden çıkmasının muhtemel olduğunu kabul ettiğini söyledi.

İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile’nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile’nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama

Bunun üzerine İsrail ve Filistin tarafları yaşana korkunç olayla ilgili okları birbirine çevirdiler. Saldırı sonrası İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Akile'nin Filistinliler tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi.

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İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile’nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama

Uluslararası alanda soruşturma talebi çağrıları varken, İsrail tarafından bir açıklama geldi. Daily Mail'in iddiasına göre İsrailli kaynaklar İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ateşin kendi taraflarından gelmiş olabileceğini söylediğini iddia etti.

İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile’nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama

Bu iddia Filisitinli bir kişinin bir koridoru ateşe verdiği ve ateş açıldığı iddia edilen video görüntülerinin ardından geldi. Söz konusu video İşgal Altındaki Topraklarda İsrail İnsan Hakları Bilgi Merkezi de dahil olmak üzere çevrimiçi dedektifler tarafından hızla yalanlanmıştı.

İsrail çark etti! Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebru Akile’nin öldürülmesiyle ilgili flaş açıklama

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Müffettişler, balistik testler için baskına katılan askerlerin tüfeklerine el koydu.

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