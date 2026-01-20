Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:42

İsrail güvenlik bürokrasisinde alarm: Türkiye'nin varlığı Netanyahu'yu çileden çıkardı

İsrail basınına göre, ABD'nin Gazze için kurmayı planladığı, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne Türkiye'nin dahil edilme ihtimali ve Başkan Erdoğan'ın Gazze Barış Kurulu'na davet edilmesi, İsrail güvenlik bürokrasisinde ciddi endişe yarattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türk ve Katar askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Gazze'nin yeniden İsrail kontrolüne alınması çağrısı yaparak hem Barış Konseyi'ni hem de Trump'ın planını sert sözlerle eleştirdi.

İsrail merkezli Hm News'e göre, ABD'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte devreye sokmayı planladığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan "Barış Konseyi", İsrail güvenlik bürokrasisinde ciddi rahatsızlığa yol açtı. Özellikle Türkiye ve Katar'ın bu yapıda yer alması, Tel Aviv'de üst düzey güvenlik çevreleri tarafından "kırmızı çizgi" olarak değerlendiriliyor.

Tel Aviv yönetimi, Trump'ın Gazze için kurduğu "Barış Konseyi"ne Ankara ve Doha'nın dahil edilmesini "istikrarsızlık riski" olarak görüyor.

"ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK, GERÇEKLEŞİNCE ŞOKE OLDUK"

İsrail merkezli Hm News'e konuşan bir güvenlik kaynağı, Türkiye ve Katar'ın Gazze'ye dahil edilmesine yönelik endişeleri şu sözlerle dile getirdi: "Bu korkunç ve berbat bir durum. En başından beri engellemeye çalıştığımız bir şeydi ve gerçekleştiğini görünce şoke olduk."

İsrailli güvenlik yetkilileri, Gazze'nin geleceğinin şekillendiği kritik bir dönemde sahnenin Türkiye ve Katar'a bırakılmasının, bölgenin ekseninin kayması anlamına geldiğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'DE SİYASİ VE DİNİ NÜFUZ HEDEFLİYOR

Hm News'in aktardığına göre, İsrail'in endişeleri yalnızca teorik değil. Güvenlik kaynakları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşın ilk gününden itibaren Gazze'nin sorumluluğunu üstlenme yönünde mesajlar verdiğine dikkat çekiyor.

Bir güvenlik yetkilisi, "Türkiye, Gazze'de kendisini yeni bölgesel çözüm olarak konumlandırmak istiyor. İsrail Devleti, Türkiye ve Katar'ın bu süreçte aktif ve etkili şekilde yer almasına seyirci kalmamalı" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: "TÜRK VE KATAR ASKERLERİ GAZZE'DE OLMAYACAK"

İ24 News'in haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne Türk ve Katar askerlerinin katılmasına izin vermeyeceğini söylediği aktarıldı.

Habere göre Netanyahu, "Türk askerleri ve Katar askerleri kesinlikle Gazze Şeridi'nde olmayacak" dedi. Washington ile bu konuda görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirten Netanyahu, "ABD'deki dostlarımızla tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SMOTRİCH'TEN "GAZZE BİZİMDİR" ÇIKIŞI

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise, İsrail'in Gazze'de yeniden tam kontrol sağlaması çağrısında bulundu.

"Gazze bizimdir ve onun geleceği, başkalarınınkinden daha fazla kendi geleceğimizi etkileyecek" diyen Smotrich, ABD'nin önerdiği Barış Konseyi'ni de sert sözlerle eleştirdi.

İsrail merkezli İ24 News'e göre Smotrich, konsey üyelerini "güvenilmez ve tehlikeli" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: "Bunca bedeli, Gazze'yi bir düşmandan alıp başka bir düşmana devretmek için mi ödedik? Türkler ve Katarlılar sınırımızda mı oturacak?"

TRUMP'IN PLANINA DA ELEŞTİRİ

Haberde Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını da eleştirerek, Netanyahu'ya planın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

"Gazze'ye dönmek için 20 yıl daha beklemeye niyetim yok. Çölde 40 yıl dolaştık, İsrail Toprağı'nda değil" ifadelerini kullanan Smotrich, Gazze'nin geleceğinin İsrail'in ulusal güvenliği açısından hayati olduğunu vurguladı.

