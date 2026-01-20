İsrail güvenlik bürokrasisinde alarm: Türkiye’nin varlığı Netanyahu’yu çileden çıkardı

İsrail merkezli Hm News'e göre, ABD'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte devreye sokmayı planladığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan "Barış Konseyi", İsrail güvenlik bürokrasisinde ciddi rahatsızlığa yol açtı. Özellikle Türkiye ve Katar'ın bu yapıda yer alması, Tel Aviv'de üst düzey güvenlik çevreleri tarafından "kırmızı çizgi" olarak değerlendiriliyor.

Tel Aviv yönetimi, Trump'ın Gazze için kurduğu "Barış Konseyi"ne Ankara ve Doha'nın dahil edilmesini "istikrarsızlık riski" olarak görüyor.