İsrail güvenlik bürokrasisinde alarm: Türkiye’nin varlığı Netanyahu’yu çileden çıkardı
Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:42
İsrail basınına göre, ABD'nin Gazze için kurmayı planladığı, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne Türkiye'nin dahil edilme ihtimali ve Başkan Erdoğan'ın Gazze Barış Kurulu'na davet edilmesi, İsrail güvenlik bürokrasisinde ciddi endişe yarattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türk ve Katar askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Gazze'nin yeniden İsrail kontrolüne alınması çağrısı yaparak hem Barış Konseyi'ni hem de Trump'ın planını sert sözlerle eleştirdi.